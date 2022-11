Sergio Massa anunció un dólar diferencial y créditos para las provincias cordilleranas.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este lunes que todas las economías regionales que adhieran a Precios Justos y a un programa de protección de productores locales tendrán acceso a un dólar preferencial destinado a promover las exportaciones. La medida estará vigente entre el 20 de noviembre y el 30 de diciembre. Además, anunció subsidios y créditos destinados a proteger a una serie de actividades productivas, como la vitivinicultura y la fruticultura, afectadas por heladas tardías.

Massa realizó los anuncios en la estación experimental del INTA, ubicada en la localidad mendocina de Luján de Cuyo, con la presencia del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez (UCR), la senadora y referente del Frente de Todos en la provincia, Anabel Fernández Sagasti; parte del gabinete económico, funcionarios de las provincias afectadas y empresarios de distintos sectores productivos.

Asistencia rápida por la emergencia

El gobierno puso en marcha un programa de asistencia rápida que dispone de un fondo total de 1500 millones de pesos para financiar la recuperación productiva, se activará cuando las provincias presenten las estimaciones de daños, cantidad de productores afectados y estratificación productiva de los mismas, propuesta de distribución de montos en carácter de Aporte No Reintegrable (ANR) o Aporte Reintegrable (AR) ante la Secretaría de Agricultura de la Nación.

En el caso de compromisos productivos, una vez declarada por las provincias la emergencia agropecuaria, desde la Secretaría de Agricultura se homologarán las declaraciones de las provincias. A partir de allí la AFIP abordará y dispondrá de una prórroga de los compromisos fiscales y previsionales; y el Banco de la Nación Argentina abordará y dispondrá de una prórroga de los compromisos crediticios.

Plan de Fomento de Exportaciones

Al igual que ocurrió con el sector sojero, Massa anticipó que habrá un dólar más alto para las exportaciones de las economías regionales, pero no dijo que cotización tendrá ese dólar ni detalló qué producciones serán alcanzadas con el beneficio. Lo que sí dejó en claro es que los empresarios deberán adherir al plan Precios Justos, todavía no lanzado, para tener acceso al beneficio. Además, dijo que deberá haber un ‘acuerdo entre productores y exportadores, para evitar que los incentivos no queden como rentabilidad de los exportadores’.

‘Todas las economías regionales que entren al programa de Precios Justos y adhieran a un programa de protección de los productores locales van a acceder a un tipo de cambio diferenciado’, se limitó a remarcar el ministro.

Créditos para inversión

El Banco Nación y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) pondrán 1500 millones de pesos para créditos a 60 meses de hasta 5 millones de pesos por pequeño productor, con un periodo de 18 meses de gracia y a una tasa fija del 49 por ciento anual.

Asimismo, se facilitarán garantías para acceder al crédito según el nivel de producción afectada:

-100 por ciento cuya producción afectada haya sido mayor al 80 por ciento

-75 por ciento cuya producción afectada haya sido mayor al 50 por ciento.

-50 por ciento cuya producción afectada haya sido menor al 50 por ciento.

A su vez habrá créditos de hasta 500.000 pesos para pequeños productores de Mendoza, San Juan, Rio Negro, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta, Neuquén, La Pampa y Tucumán, con un plazo de 18 meses de gracia y a tasa 0. El mismo tendrá un fondo total de 1.000 millones de pesos que serán aportados por el fideicomiso del BICE, y el plazo de presentación de necesidades será del 1 de diciembre al 1 de marzo.

También estarán vigentes las líneas de financiamiento internacional:

-PROVIAR II por 40 millones de dólares para el sector vitivinícola,

-CAF Complejos Agroexportadores Frutícolas por 79 millones de dólares

-Programa de Fortalecimiento de Pequeñas Cooperativas y MiPymes Agrolimentarias por 55 millones de dólares

Repro

Para atender la situación de empresas o sectores que atraviesen situaciones críticas producto de su propia actividad o por factores externos, y sostener el empleo en sectores con dificultades económicas; se brindará, a través del Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo (Repro) una asistencia equivalente al 50 por ciento de la remuneración total de cada trabajador o trabajadora activo hasta un máximo del 50 por ciento del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento de solicitar la asistencia. Para percibir la asignación, los trabajadores no deberán tener una remuneración total superior a 3 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.

Respaldo de las provincias

El gobernador Suarez, que antecedió a Massa en el uso de la palabra, agradeció al ministro de Economía por elegir a la provincia de Mendoza para realizar los anuncios ‘que generan una expectativa tan importante’.

Massa le solicitó luego acompañar al Estado nacional en las medidas de ayuda a los productores con la implementación de una rebaja en el costo de la energía de entre 40 y 50 por ciento en los próximos 18 meses. ‘Cuando el esfuerzo lo hacemos todos, los frutos y el resultado los disfrutamos mucho más como sociedad’, dijo el titular del Palacio de Hacienda.

El secretario de Agricultura de La Rioja, Ernesto Pérez, destacó la velocidad de respuesta del ministro Massa con la implementación de una batería de medidas.

Por último, el ministro Lello Ivasevich, de Jujuy, rescató ‘lo que ha planteado el ministro Massa, que tiene que ver, más allá de la coyuntura, con empezar a trabajar estratégicamente en el desarrollo, porque necesitamos tener sistemas productivos más resilentes, porque el cambio climático está avanzando a una velocidad que nos pasamos trabajando de emergencia en emergencia’.