El pasado 28 de diciembre la Municipalidad de General Alvear envió una carta documento a la Asociación de la Casa del Discapacitado para que desaloje el inmueble en que el que funcionan, ubicado en Zeballos y Bernardo De Irigoyen, debido a que el locador no tiene intención de renovar el contrato de alquiler y se suma una abultada deuda con Aysam.

Consultado sobre el fondo de la cuestión, que ha generado preocupación en el grupo de personas que integran dicha asociación, el Asesor Legal del municipio Dr. Sergio Alonso explicó en diálogo con F.M. Viñas: ‘Nos unía un vínculo contractual con el dueño del inmueble donde ha estado funcionando la Casa del Discapacitado en el cual la Municipalidad pagaba el alquiler y los servicios mientras que la gente que estaba allí solo vendía sus productos, es decir, no tenían ningún gasto. Incluso las maquinarias y hornos con los que trabajan son de la comuna‘.

En este sentido Alonso afirmó que el contrato vencía el 31 de diciembre de 2021 a lo que el locador había manifestado su intención de no renovarlo y les aseguró que existe una abultada deuda con Aysam que supera los $500 mil: ‘La municipalidad no está dispuesta a pagar esta deuda que se ha generado en los últimos años porque no se condice con el tamaño del inmueble que ha estado ocupando la Asociación durante estos años‘.

‘Los contratos tienen comienzo y fin – consignó – y ese contrato llegó a su final por lo que la intención es darle solución a este problema porque queremos que ellos sigan trabajando como lo venían haciendo‘. Para que la Casa del Discapacitado continúe funcionando, Alonso adelantó que les ofrecieron las instalaciones de los Talleres de Discapacidad mientras se trabaja en arreglar la deuda: ‘Son dos problemas, uno ya está encaminado y el otro estamos por tener una reunión para ver cómo lo solucionamos‘.

En este sentido indicó que desde la administración municipal ‘como responsables del manejo de los fondos públicos‘ deben investigar y pedirle a Aysam que considere la deuda porque, según subrayó el letrado, ‘es imposible que un inmueble tan chico tenga una deuda tan grande‘, y sobre el valor promedio de la factura bimestral reveló que oscilaba los $20 mil. Insistió en que desde el Municipio, no pueden pagar ‘una deuda exorbitante sin antes llegar al fondo del caso. No podemos pagar a tontas y a locas lo que nos dicen desde Aysam‘.

Respecto a la repuesta por parte del presidente de la Asociación, César González, el asesor reveló que al ofrecerle la posibilidad de utilizar los talleres municipales en el Polideportivo ‘ha respondido que tiene que hablar con otra la gente y que nos va a contestar luego. El ofrecimiento está‘.