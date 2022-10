En la mañana de ayer jueves 6 de octubre el Secretario de Gobierno Mariano Varela junto al Director de Atención de Adultos Mayores Aldo Sáez estuvieron presentes en la Residencia Dr. Ricardo Piérola participando del cambio de autoridades

En primer lugar, el Secretario de Gobierno, Mariano Varela, habló acerca del asilo de adultos mayores ubicado en la calle Avenida Alvear Oeste: ‘Antes que nada agradezco la presencia de Aldo, él es quien está a cargo de todos los geriátricos de la provincia de Mendoza, este asilo tiene instalaciones en muy buen estado y son un ejemplo para el departamento cabe resaltar el trabajo de la gente que está aquí. Por supuesto la persona que se va a hecho un gran trabajo y la persona que entra tiene el trabajo encaminado para que el asilo siga transitándose de la mejor manera’

Por otro lado, Aldo Sáez agradeció la gestión actual y habló acerca de la situación que viven los hogares públicos y privados: ‘Un gran agradecimiento a Esther Parra que nos ha acompañado en casi siete años de gestión, paso una pandemia que no es poco, junto a su compañera han hecho un gran trabajo. Le doy las gracias a Patricia Rosales, ella es enfermera profesional y tiene una mirada más técnica, nos hacía falta un cambio de aire’

Respecto a la situación actual de los hogares dijo: ‘Nosotros no tenemos en la dirección ninguna injerencia, yo no le puedo dar ni si quiera un diagnostico ya que sería muy apresurado, eso está a cargo de la dirección de recursos físicos del ministerio de salud, nosotros en las residencias públicas tenemos los mismos problemas que en los privados nada más que no tenemos el fin de lucro entonces por ahí tenemos otra mirada, después de la pandemia ha sido difícil reconstruir la salud mental de las personas mayores’

Por último, la nueva coordinadora Patricia Rosales expreso: ‘Si bien tengo experiencia en este ámbito es todo un desafío para mí, hace bastante que estoy en salud, estoy muy feliz y con muchas expectativas desde ya agradezco a las autoridades que han confiado en mí, vamos a cumplir con todas las necesidades que los abuelos necesiten’