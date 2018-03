Carolina Moralejo, la soberana de San Rafael, habló de su experiencia en el Fiesta Nacional de la Vendimia.

“Me sentí muy nerviosa y emocionada”, describió a Diario de San Rafael, y también aseguró que “fue como un sueño que se estaba haciendo realidad. La fiesta central es algo increíble, fue la primera vez que asistí y vivirla desde adentro con mi familia, con mis amigos y la gente que me quiere apoyándome, la verdad que fue algo muy lindo”.

La bella morocha dio su parecer sobre por qué no pudo lograr llevar al sur la corona nacional, la misma que los sanrafaelinos no ven desde hace 20 años y que difícilmente lo haga de continuar el sistema actual de votación.

“Creo que el sistema no es equitativo, siempre los departamento más cercanos van a llegar a más gente que los departamentos más alejados”, dijo.

“Es que es muy difícil porque en el caso de Malargüe, General Alvear y San Rafael, quienes quieran asistir deben viajar un día antes de la fiesta, alquilar un departamento y todo esto que requiere de gastos y la gente, si la reina no es familiar o amiga, difícilmente hará ese gasto”, opinó ella.

También le apuntó a la mala organización en el propio sistema, debido a la experiencia que vivió quienes la acompañaron.

“Parte de mi familia y la hinchada que yo tenía de San Rafael no pudo votar, 8 personas menores de edad no pudieron hacerlo por la edad y después otras 7 no pudieron hacerlo porque faltó seguridad en la fila de votación”, expresó Carolina.

“Hubo violencia e insultos y claro que se asustaron y retornaron a sus lugares sin poder votar. Debieron por lo menos aclarar quiénes podían votar y quiénes no”, opinó.

También señaló que “Macarena Ruiz, la reina de Malargüe, yo creo que era una chica que tenía todas las condiciones para llegar más lejos y sin embargo fue una de las que menos votos obtuvo”.

FUENTE: MendozaPost