Los datos preliminares del Indec muestran que en los últimos 16 años se redujo la cantidad de productores.

El Indec difundió los datos preliminares del trabajo de campo para el Censo Nacional Agropecuario 2018. Cuando estas cifras se comparan con las del último relevamiento, que se realizó en 2002, las hectáreas destinadas a la producción agrícola, ganadera y forestal en Mendoza se mantuvieron estables en los últimos 16 años. Sin embargo, el número de propiedades se redujo un 26%, lo que evidencia que ha disminuido el número de productores primarios.

Desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos aclararon que los datos son un adelanto del operativo total, por lo que podría haber variaciones. En el informe que presentaron la semana pasada se detalla que en Mendoza se censaron 7,7 millones de hectáreas, de las que 6,4 millones son explotaciones agropecuarias definidas, 1 millón de hectáreas no tienen uso agropecuario ni forestal y 196 mil tienen resolución pendiente (porque los productores no estaban, difirieron la entrevista o no pudieron ser censados por otros motivos).

