El presidente de la Cámara de Comercio Javier Odetti; se mostro preocupado por los acontecimientos que atraviesa el departamento en estos últimos días y que están perjudicando la organización de la Fiesta Nacional de la Ganadería y recalcó que esto trae aparejado un perjuicio económico bastante importante.

“Considero que el reclamo es justo, pero cuestionamos desde la Cámara algunas formas que se están gestando, y por eso es que queremos perdirle a la gente que revea y analice cuáles son los pasos a seguir para la próxima semana que se llevará a cabo la fiesta”, manifestó.

“Desde la Cámara proponemos que las manifestaciones se hagan de forma pacífica, podemos esperar si quieren a que pase la fiesta ya que vendrán muchos turistas al departamento y merecen ser bien atendidos y llevarse una buena imagen. Hay muchos aspectos internos de la fiesta que son muy sensibles a la sociedad y que tienen un alcance social muy importante y se están viendo perjudicados realmente”, explicó.

“No hemos tenido un contacto cara a cara con los distintos referentes que son los que convocan a este tipo de manifestaciones, no podemos establecerlo, nosotros estamos abiertos al dialogo y queremos sentarnos a charlar como gente civilizada, pero consideramos que los cortes son de manera anárquica y no hay una cabeza visible y eso nos preocupa. Pedimos a la sociedad que baje un poco los decibeles porque el perjuicio económico y social que genera es muy grande”, expresó.

“El gobernador y diferentes funcionarios no solo a nivel provincial sino a nivel país, están invitados pero se están analizando diferentes escenarios .Es importante que la gente entienda que el fin de esta fiesta es poder realizar los reclamos a los gobernantes, es el momento y es el lugar en donde se deben hacer los reclamos pero de manera pacífica y ordenada, lo que trasciende en las redes sociales nos preocupa mucho porque puede estar desmadrando la situación”.

Desde la Cámara se está trabajando en la seguridad, principalmente del día sábado, este es un evento de General Alvear y no debemos empañarlo ni estropearlo, hay que canalizarlo a través del discurso que hace el presidente de la cámara en donde no solamente se pide no fracking sino muchas cosas que Alvear quiere. Los reclamos no han cambiado mucho pero si la forma de reclamar, hay una saturación de noticia mal interpretada a través de las redes sociales, indicó el presidente.

“Hay chicos cortando rutas que no tienen la educación ni la conciencia de porqué realizan ese corte. Estos reclamos no hacen daño a una fiesta sino a distintos sectores que trabajan en conjunto. Como multisectorial decimos no al fracking al igual que las personas que llevan a cabo los cortes, pero nuestra forma de objetar es diferente. Vivimos en Alvear y lo queremos salvar. Estamos a favor del agua y en contra de todo aquello que afecte a nuestra sociedad. Nuestra metodología de reclamo es distinta, no iremos en contra de nuestros intereses. Priorizamos el dialogo ante todo”, concluyó Javier Lopez.

A.E