La empresa Dulcor se hizo cargo de las tres elaboradoras en Mendoza que están en quiebra. Desde STIA explicaron que la planta local está elaborando la miniporción de la mermelada. “No hay despidos, el juez siempre priorizó que el que se quede con Alco-Canale, se quede con todo el personal”, dijeron.

La planta de Alco-Canale (empresa en proceso de quiebra) ubicada en Real del Padre se encuentra produciendo y con los 49 empleados fijos trabajando. Así lo destacaron desde el Sindicato de la Alimentación en base al alquiler que, a través de la justicia, se le otorgó a la empresa Dulcor.

La empresa Alco Canale está en un concurso de quiebra que maneja el juez Alberto Alemán, del juzgado Nacional Comercial N° 1 de Buenos Aires, y en ese marco se buscó que pueda trabajar esta temporada para luego poder vender la firma estando en marcha.

Alco Canale arrastra problemas financieros desde hace muchos años y posee tres plantas en Mendoza, con mayor presencia en el Valle de Uco. Una de ellas está en Real del Padre, distrito de San Rafael.

“El juez siempre pregonó por una quiebra con continuidad. Hubo varias empresas interesadas en continuar con las tres plantas y quedó Dulcor, que se hizo cargo el 19 de diciembre, muy encima de la temporada, por lo que manifestaron que no iban a poder hacer una temporada al 100% y que a un grupo de gente no la estaría ocupando esta temporada. No hay despidos, el juez siempre priorizó que el que se quede con Alco-Canale se quede con todo el personal. Dulcor hizo una lista donde hay trabajadores efectivos y temporarios que no estaría ocupando”, dijo Ricardo Bertero, del Sindicato de la Alimentación.

Destacó que “en Real del Padre los 49 efectivos ya están trabajando, se está haciendo la miniporción de la mermelada y se apuesta a empezar con el pote campana de plástico y el frasco de 454”.

Algo distinta es la situación en Tunuyán y Tupungato. “Hay personal efectivo que no va a trabajar esta temporada. Se logró que los trabajadores de temporada van a recibir un subsidio del Ministerio de Trabajo y los efectivos también”.

Bertero remarcó que “hace tres años los temporarios de Real del Padre no trabajan, este año les hemos conseguido un subsidio, son 129 personas. Comparando con temporadas anteriores, para Real del Padre ha sido beneficioso, venían trabajando los efectivos con el 75% de su remuneración y no todos, hoy están los 49 trabajando”.

“Esto –añadió– es un alquiler, no significa que Dulcor se vaya a quedar con la empresa, tiene posibilidades, pero el juez está trabajando con otras ofertas. Prioriza al que se vaya a quedar con todo el personal”.

En la planta de Real del Padre habían cortado el gas por falta de pago “y hace diez días se lo largaron de nuevo”.

Fuente: Diario San Rafael.

A.C.