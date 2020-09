Voy a expresarme, no solo como medico, sino también como ciudadano. La situación, por la pandemia COVID 19, es muy preocupante y no escapa a una realidad mundial, nacional y provincial: el sistema de salud en la Ciudad de Mendoza y el Gran Mendoza, esta colapsado o al borde del colapso (segun el ojo que lo mire), en nuestro vecino departamento de San Rafael desde hace unas semanas, los casos positivos aumentaron significativamente; en nuestro departamento se triplicó en dias (a la fecha de hoy hay mas de 100), algunos me diran que entre estos casos hay pacientes del vecino departamento, pero… se atienden acá.

Hay una cuenta sanitaria que no podemos obviar: el 80% de los casos seran tratados/controlados en domicilio, pero el 20% restante necesitará atencion dentro de las instituciones de salud y de ellas un 5% requiere cuidados intensivos (lease Terapia Intensiva).

Tambien he expresado la necesidad de hacer foco, en el personal de salud; ya que el recurso altamente capacitado es un numero limitado de medicos, enfermeros, bioquimicos, etc. Y que no se puede reemplazar tan facilmente; es de publico conocimiento que ya tenemos casos positivos entre ellos.

Muchos, no solo yo, vemos con preocupacion la circulacion de las personas en esta ciudad; no solo la cantidad, sino que no respetan ninguna de las tres premisas que se vienen insistiendo desde el principio de esta pandemia: distanciamento – tapabocas – higiene de manos y no veo que alguien los controle y si los veo, no hacen nada. En gran parte de la poblacion se naturalizó el «que sea lo que Dios quiera» y las personas con esta actitud tambien saben, porque se les informó que, nuestro sistema de salud no va soportar si los casos siguen aumentando como hasta ahora. Las reuniones familiares y de amigos que cada vez son mas y esto sucede por la irresponsabilidad de parte de la sociedad y la pasividad en los controles por las autoridades correspondientes.

Las ultimas disposiciones gubernamentales sobre la circulacion, a mi modo de ver, no ayudan a controlar esta pandemia (menor cantidad posible de casos). Ahora, en dias, llega el dia del estudiante/primavera; en todos los ambitos ya se escucha de «las juntadas» que van a hacer los jovenes y no tan jovenes…

Veo con tristeza, que una vez mas, «los vivos» nos vuelven a ganar: se burlan de los que hacen las cosas bien, se enojan cuando alguien les recuerda que deben respetar las premisas de la pandemia, se pasean, indiferentes y hasta desafiantes, delante de las autoridades policiales, que hacen lo que pueden…

En un momento pensé que volver a Fase 1 era lo correcto, y reconozco que me equivoqué, eso ya no es posible…

Por esto, y por muchas cosas mas, A QUIEN CORRESPONDA:

– Es necesario que se intensifiquen los controles en la via publica

– Es necesario que se respeten las normativas establecidas por las autoridades

– Es necesario que de una vez por todas, se respete al que hace las cosas bien

– Es necesaria difusion de la situacion en nuestro departamento y de aumentar y/o recordar las medidas

– Es necesario que asumamos, como sociedad, que es un problema de todos

– Es necesario que nos pongamos los pantalones largos, tanto nuestras autoridades, como nosotros como sociedad.