El conflicto con la pampa por el rio Atuel tiene larga data. Mientras que Mendoza se ocupa por realizar los estudios correspondientes, cuidar y defender el agua, proponer obras, para de una vez por todas poner un punto final al conflicto; en la vecina provincia toman medidas “muy ambientales”.

Durante este último fin de semana en el circuito automovilístico de Toay, ubicado a 10 kilómetros de la capital pampeana se entregaron pulseras de papel con el lema “El Río Atuel también es Pampeano”. A esto se suman los incontables carteles colocados por toda la provincia “Mendoza nos robó un río”.

Por otro lado, ayer venció el plazo que había estipulado la Corte para que ambas provincias llegaran a un acuerdo, claramente no se llegó a nada, La Pampa en todas las instancias respondió con un no rotundo a todas las propuestas, “no al trasvase del Río Grande al Atuel, “No a Portezuelo”, “no a las perforaciones que permitirían entregar agua”. No a cualquier otra propuesta razonable que no fueran los 4, 5 m3/s que pidieron desde el primer día sin tener en cuenta la crisis hídrica de más de una década y sin proponer una sola obra.

Sin embargo los medios pampeanos publican que “La Pampa había fijado un caudal mínimo de 4,5 m3/s y 2.400 microSiemens por centímetro de conductividad, lo cual se consideraba que era lo necesario para que se recomponga el medio ambiente.

Por su parte, Mendoza resolvió proponer 1,3 m3/s de caudal con una calidad de 6.000 microSiemens por centímetro de conductividad. Esto fue rechazado por La Pampa ya que la consideró escaso y de mala calidad.

El secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel “Acá la única provincia que tiene hecho un estudio científico, que llevó varios años de realización, es La Pampa, que tiene el estudio de la Universidad Nacional de La Pampa”, recordó. Ese estudio determinó que el caudal fluvioecológico mínimo que debe ingresar a nuestra provincia es de 4,5 metros cúbicos por segundo.”

¿Quieren agua, o solo se usa como caballito de batalla político?

A.C.