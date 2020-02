Tras los hechos denunciados de robo de agua en el Río Atuel Superior, F.M. Viñas dialogó con el Consejero del río, Gustavo Villegas, quien brindó explicaciones al respecto.

“Nosotros somos los encargados de realizar las investigaciones pertinentes sobre algún hecho que se produzca en cualquier parte de la cuenca”, explicó Villegas.

El Consejero comentó que apenas enterado de la situación y de las distintas denuncias realizadas pidió que se apartara del cargo a quien estaba en ese momento cumpliendo la función de inspector en la Jefatura de Malargüe. Además de la investigación pertinente para saber cuál es el grado de responsabilidad que tiene cada uno.

“También corresponde desmitificar esto que es una organización delictiva que se dedica al robo de agua como han titulado algunos medios. Desde luego que no es eso”, manifestó, sosteniendo que “ha habido situaciones irregulares de gente que tenía el derecho, pero sin el aforo correspondiente y tomaban un caudal excesivo, había derroche”

“A cada cual le tiene que tocar lo que le corresponde”, en referencia al riego.

Villegas remarco que hay que identificar quien tiene derechos de agua de quien no, “acá el que no tiene derechos de agua es un robo y es un delito penal, el que tiene derecho no está usurpando, pero si puede haber una irregularidad”.

A.C.