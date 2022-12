El intendente Walther Marcolini le pidió la renuncia el lunes pasado a Carlos Ponce, quien se desempeñaba como secretario de Desarrollo y Promoción Departamental y estaba en campaña como precandidato para sucederlo en la intendencia el año que viene. ‘Por motivos político- electorales, el intendente me comunicó que ya no era parte de la gestión’. En su lugar asumió Edgardo Sampirisi, reconocido comerciante local.

En conferencia de prensa, el ex secretario de Desarrollo y Promoción Departamental dijo: ‘Yo no tenía participación en lo partidario, el agradezco a Marcolini por todos estos años. Esta participación me ha permitido abrazar los colores de la URC como expresión política, donde he encontrado amigos y un grupo de correligionarios donde me siento cómodo trabajando con ellos y me ha despertado esta vocación de trabajar en la función pública, que tiene que ver con servir al otro. Desde que Walther me pidió la renuncia al cargo he pensado todo lo que me quedó por hacer y toda la libertad que he tenido para adelante los proyectos’ y agregó ‘estoy satisfecho por un lado y por el otro sin sabor por no poder seguir aportando’.

Ponce asumió su cargo en 2018, dentro de la segunda mitad de la primera gestión del mandatario.

Pon otro lado, Carlos Ponce aseguró que el futuro de su candidatura ‘se definirá dentro del espacio en el que estoy trabajando, siempre dentro de la UCR con el apoyo de los socios del Frente Cambia Mendoza. Vamos a hacer una evaluación y ver si podemos desarrollar una plataforma basada en propuestas para General Alvear’.