En una jornada condicionada por la sanción sin endeudamiento del presupuesto provincial, Walther Marcolini, inauguró el periodo de sesiones ordinarias local, haciendo un balance de lo realizado en 2.019 y manifestando el reacondicionamiento que se deberá hacer luego de lo sucedido en la legislatura provincial.

En dialogo con F.M. Viñas señaló que “lamentablemente hoy hemos perdido todos, no solo el oficialismo, había obras en los departamentos que administra la oposición”, mencionando también la ampliación del Hospital Pediátrico Humberto Notti que si bien está ubicado en el área metropolitana impacto en toda la provincia.

¿EN QUE AFECTA DIRECTAMENTE A ALVEAR?

“Lo que de manera directa nos termina afectando es el tema de vivienda”. El endeudamiento permitía la gestión de 8.000 viviendas en toda la provincia de las cuales Alvear negociaba una interesante cantidad.

“El no tener el roll over, que es la refinanciación de la deuda obliga a que Mendoza tenga que hacer un recorte de gastos y obras para pagar. Son transferencias que no vienen a los municipios” indicó el jefe comunal.

Con esto Marcolini detalló que “se cayó” el polideportivo techado de Bowen, un programa más agresivo de asfalto, solo se harán 200, de 400 previstas.

“Nos acomodaremos a esta nueva situación poniendo el acento en cuidar el pago de los salarios a los empleados municipales” sostuvo.

Ante este panorama, muchos recursos se deberán pedir en Nación con el condicionante de la diferencia de color político, para lo cual será fundamental la búsqueda de consensos dentro del Concejo Deliberante con el PJ.

