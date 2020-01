El gobierno de Alberto Fernandez hizo efectivo el depósito por U$S 13.915.837 millones, correspondientes al segundo desembolso.

Una buena noticia llegó ayer a la provincia: se hizo efectivo el depósito por U$S 13.915.837 millones, correspondientes al segundo desembolso hecho por el gobierno de Alberto Fernández para la obra Portezuelo del Viento.

De acuerdo a la programación de los pagos que suman U$S 1.123 millones hasta 2024, este año la Provincia debía recibir en enero el segundo depósito. Así se confirma el proceso licitatorio lanzado por la provincia.

Se especulaba con que el cambio de gobierno podría poner en jaque el acuerdo firmado por el ex gobernador Alfredo Cornejo con el ex presidente Mauricio Macri, para cerrar la causa judicial por el resarcimiento de la provincia por los efectos de la promoción industrial. Hasta que en el homebanking provincial no figurara el ingreso en dólares, nada estaba dicho.

Ayer, el propio Gobernador, quién se encontraba en Buenos Aires reunido con diputados nacionales para negociar el reperfilamiento de parte de la deuda pública, hizo el anuncio en su cuenta de Twitter.

“La obra más importante de los últimos años para Mendoza continúa su marcha”, destacó Rodolfo Suárez.

Este depósito hecho por Fernández, es el primero en su gestión presidencial.

A.C.