El Secretario de Obras y Servicios Públicos Víctor Álvarez, en conferencia de prensa, detalló cómo se dio la situación del agua que afecta a los vecinos de Los Compartos y zonas aledañas además detalló los trabajos que se están llevando a cabo para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.

“Estamos evaluando y trabajando en cinco opciones para poder descomprimir esta situación. Esta mañana estuvimos con los vecinos, venimos trabajando desde julio, donde en una reunión con el EPAS planteamos la situación de la unión vecinal de Los Compartos, porque ya había habido problemas en las fiestas. Se empezó a trabajar en ese sentido, haciendo reclamos permanentes. Desde el EPAS nos comunicaban que desde la unión vecinal no habían hecho ningún reclamo, que la perforación funcionaba bien, que habían problemas contractuales, que habían puesto una bomba más chica y en estas fiestas resurgió el mismo problema”.

La municipalidad asistió a los vecinos con agua potable, se emitió nota al EPAS comunicando la situación, se le pidió intervención con equipos técnicos para ver el camino a seguir. Vinieron con una cámara a inspeccionar el pozo de la unión vecinal, como resultado el pozo no iba a tener mejoría, en algunos lugares estaba roto, caía arena, la bomba se rompía reiteradas veces por presencia de piedras.

Igualmente, con los vecinos de La California, la municipalidad comenzó a trabajar en un pozo de seis pulgadas que estaba sin uso hace alrededor de 23 años. “Estamos a 195m y está emitiendo en forma permanente diez mil litros por hora aproximadamente, no abastece la demanda total pero se va atenuando el problema, no es apta para consumo humano por su conductividad, pero se puede conectar para aseo y limpieza”.

“En la visita de esta mañana nos comprometimos a buscar otro pozo, hay uno en Ruta 188 y calle 10 que está funcionando, por lo que nos trasladamos a Bowen para hablar con el encargado de ese pozo que nos dijo que va a consultar con el consorcio para ver factibilidad de tomar agua de ese pozo para asistir por lo menos momentáneamente a los vecinos. También se está evaluando otro pozo que se encuentra en Bodega Faraón y en La California de doce pulgadas” reflejó Álvarez.

“Es lamentable la situación que están viviendo los vecinos, por todos los medios estamos buscando una solución porque hacer una perforación nueva cuesta más de cinco millones de pesos, además es complicado porque hay que abrir una licitación”, agregó.

Hay 475 conexiones debidamente conectadas sin embargo hay más. Los vecinos dicen que no tenían contacto con la unión vecinal, están padeciendo una situación complicada. La perforación sacaba 600mil litros por día, se está asistiendo con dos o tres camiones municipales de 8000l cada uno. “Solicitamos comprensión a todos los vecinos del Departamento porque no estamos regando ninguna calle para asistir a los vecinos de Los Compartos”.

Director de Obras Públicas Federico Díaz explicó que el pozo de La California, ubicado en Escuela Joaquín V, González, sobre calle 7, se está purgando porque estaba embancado con arena, “estamos sacando agua para lavar el filtro, para que el pozo no se agote porque se queda sin caudal, va a haber que hacer la campana debajo para poder drenar libremente y poder abastecer a la zona de influencia, dado que no está funcionando el pozo ubicado en Los Compartos”.

Un vecino de La California, Gustavo Amorós dijo: “estamos resolviendo la situación, limpiando el pozo con una bomba porque no se utiliza desde el año 1996. El proceso de lavado de la perforación y de los filtros es muy lento y es necesario para solucionar el embanque y para ingresar una bomba de mayor caudal para abastecer la red. Aproximadamente, va a poder abastecer a 250 familias, más no porque es de seis pulgadas, no es una perforación tan grande”.

A estas tareas hay que agregar también se puso a disposición un camión cisterna de 30 mil litros, propiedad de Julio Bistolfi, quien solidariamente y por gestiones de Víctor Álvarez, proveerá agua potable en Bodega Faraón para los vecinos del lugar que no cuenten con este servicio. Este equipo se suma a los tres camiones cisterna municipales que distribuyen agua en la zona.

F.B.