Alejandra Torti, precandidata a concejal por la Lista 503A Cambia Mendoza, continúa su tarea legislativa acercándose a los jóvenes y a los adultos mayores, gestionando y descentralizado diferentes actividades y oficinas del municipio hacia los distritos de nuestro departamento.

Hoy, como actual concejal cumpliendo su primera gestión y teniendo una llegada a los más jóvenes es precandidata por el Frente Cambia Mendoza para renovar su banca. Desde el Concejo Deliberante continúan trabajando con los operativos de inscripción, vacunación y acercando a los vecinos de zonas más alejada de ciudad los diferentes servicios.

En diálogo con F.M. VIÑAS, Torti expresó: ‘Estamos recorriendo los barrios, en realidad los barrios los hemos recorrido durante todo el año incluido en pandemia también haciendo presencialidad con un gran grupo de jóvenes en los diferentes barrios y distritos con diferentes actividades‘.

‘Desde el Concejo Deliberante hicimos la inscripción de la vacuna para ayudar a toda esa gente que no podía inscribirse, que no tenía acceso a internet o que no sabía cómo hacerlo un operativo que realmente fue un éxito porque estuvimos con muchísima gente que aún no se había vacunado y ahora siguiendo esta línea llevando las vacunas a los diferentes barrios’, señaló.

Este operativo se comenzó a realizar en el Concejo Deliberante tomándose el IMC e inscribiendo, desde ahí se comenzó a salir a las diferentes zonas del departamento para realizar la inscripción para quienes ya tenían la edad o alguna enfermedad pre existente.

La campaña y el clásico ‘puerta a puerta‘ que se realiza cada año electoral hoy ante la situación sanitaria que estamos viviendo es diferente y se hace más complicado pero esto no impide que los precandidatos salgan a recorrer las calles y distritos del departamento hablando con los vecinos. ‘El acercarse a la gente y tener ciertos cuidados que lo mejor antes no sucedía el puerta a puerta, ha sido muchísimo más difícil pero teniendo las presunciones necesarias para poder charlar con los vecinos como lo hemos hecho también en pandemia‘, remarcó la edil.

‘Siempre hablo de esto y esto es demasiado territorial pero trato de llevar una solución al distrito‘, subrayó al la descentralización de las diferentes actividades que brinda el ejecutivo y acercándose a los vecinos de las diferentes zonas. ‘Tenemos que estar en esos lugares brindando las soluciones porque todo el departamento debe tener los mismo derechos y acceso a todo aquello que necesita tener el ciudadano‘, subrayó la bowense.

Acercada a los más jóvenes acompañando e invitándolos a participar en las actividades, incentivando el interés por actividades sociales y políticas, y desde ese lugar tratando de buscar soluciones a las preguntas de ellos. ‘Hoy muchos jóvenes para seguir una carrera terciaria o universitaria deben salir del departamento, nos faltan alternativas en el departamento para todos los chicos que quieren acceder porque paso en esta ocasión con el curso de auxiliar de policía y la vez anterior también fue excesiva la cantidad de chicos que se inscribieron’, indicó.

Consultada sobre su labor legislativa aseguró que ‘el trabajo que se realiza desde el Concejo Deliberante siempre ha sido acompañar al ejecutivo y reforzar los pedidos que se hagan para beneficiar al departamento sea en salud, educación o seguridad. Tenemos que hacerlo estar en los legislativo pero nunca descuidar lo que necesita el vecino estar en la calle golpear esas puertas que necesitamos golpear para darle la solución‘, sintetizó. Uno de los ejemplos con gran éxito ha sido el sistema de alarma comunitaria que hoy más de 1200 vecinos utilizan.

Hoy de cara a las elecciones se realiza la campaña puerta a puerta, no solo se escucha a los vecinos y atiende a las necesidades y reclamos de los alvearenses sino también se educa a quiénes no saben que votamos en estás P.A.S.O: ‘Los chicos que votan por primera vez también tienen dudas y por mi actividad y mi relación con ellos tratamos de explicarle a los chicos, lo que en esta ocasión que son las legislativas y tratamos de ir educando en la manera que podemos‘.

‘Creo que me queda mucho por hacer por General Alvear por los jóvenes y por la gente mayor, creo que con la experiencia y los 4 años también lo que uno siga haciendo es mucho más fácil experiencia ayuda muchísimo en estos’, culminó Alejandra Torti.