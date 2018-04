En la jornada de ayer miércoles, la Ministra de Salud Elizabeth Crescitelli, estuvo en San Rafael recorriendo el Hospital Schestakow donde se abrieron los sobres para la licitación de la ampliación y refuncionalización de dicho nosocomio. La construcción del nuevo edificio se destinará a la prestación de nuevos y mejores servicios sanitarios para todo el Sur provincial.

En el vecino departamento también recorrió el Hospital Eva Perón, del distrito del Jaime Prats.

Luego se dirigió a General Alvear, donde recorrió distintas obras que se están realizando en el nosocomio local, junto con el Intendente Municipal Walther Marcolini, el director regional de la zona Sur, Abel Freidemberg, Fabio Gómez Parra Director del Hospital, entre otros.

Aquí la Ministra manifestó que, “He venido a recorrer el sur. Me he asombrado con todo lo que han hecho con mucho esfuerzo y con recursos propios.”, a lo que agregó, “Uno debe salir al terreno a ver las realidades, no es lo mismo estar en el despacho.”

Entre los desafíos que presenta el Enfermeros Argentinos expresó que: “Tenemos que fortalecer el tema de traslados, ahora también entregamos una ambulancia de mediana complejidad y una 4 x 4 que también hace que se acorten las distancias. Vamos a trabajar en otras ambulancias más para fortalecer el parque automotor de la región de Alvear. Estamos viendo también como acelerar la construcción de la guardia”.

Sobre la UDI de Bowen, indicó que iba a estar recorriendo esta obra e indicó que es “muy importante y emblemática, tenemos que ocuparnos del equipamiento y del recurso humano, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a refuncionalizar, no son temas sencillos. Para la región es un antes y un después, teniendo una unidad de derivación con toda la impronta que va a tener”, concluyo la funcionaria.

A.C