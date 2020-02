Una nena alvearense de 6 años con leucemia lucha junto con su mamá hace dos meses para que su obra social le brinde un medicamento especial para una quimio que debió recibir a principios de febrero, pero aún no tiene respuestas. El próximo lunes es el último día que tienen los médicos para suministrarle a la pequeña esa droga, que es parte del protocolo del tratamiento que recibe, según contó la madre.

Luana, es de General Alvear, y en agosto de 2019 le diagnosticaron Leucemia Linfobástica Aguda (LLA). Desde ese momento su vida y la de su mamá Gisela cambiaron por completo debido a que tuvieron que mudarse a Guaymallén para estar cerca del hospital Notti, donde es tratada.

Cuando el año pasado recibía una de las quimios, Luana tuvo una reacción alérgica a una droga llamada L-Asparginasa. Le comenzaron a picar las manos, los pies y todo su cuerpo, por lo que los médicos le cortaron ese medicamento de inmediato, le aplicaron Benadril y revirtieron el cuadro.

Debido a esto, el 16 de diciembre los médicos le pidieron por escrito a la obra social que necesitaban una droga llamada Oncaspar para que Luana pudiera terminar esa fase del tratamiento.

«El Notti conmigo respondió muy bien, lo que no responde bien es mi obra social Ospelsym, de la cual sigo esperando una medicación que la pedimos el 16 de diciembre, y hoy 27 de febrero (por ayer) todavía no llega. La necesitábamos para el 3 de febrero, yo la pedí en tiempo y forma por pedido del hematólogo del hospital», contó Gisela.

«Siempre voy a la obra social y me dicen que llega tal día, voy ese día y no llegó. Nosotras nos internamos todos los lunes, el lunes 3 de febrero, el 10, el 17 y miércoles 26. Entre esas cuatro internaciones ella tendría que haber recibido el Oncaspar, pero no lo pudo recibir porque la mutual me tiene a las vueltas, y ya Luana la tendría que haber recibido», relató angustiada la mamá de la pequeña que lleva adelante esta doble batalla.

Gisela aseguró que una sola vez pudo hablar con la supervisora de la mutual, pero que jamás pudo hacerlo con el médico auditor, de quien no conoce su nombre ni su cara «porque nunca está».

«Tenemos tiempo de recibir la droga hasta este lunes 2 de marzo, porque ella tiene que comenzar con otra fase para la que tampoco llegaron las quimios y las drogas al Notti y son para el martes 3 de marzo», destacó Gisela. «Tiene que llegar, esa medicación la tiene que recibir sí o sí, es parte del tratamiento y está en el protocolo que ellos lo tienen», dijo.

«Ya me cansé, tuve demasiada paciencia y es un tratamiento crónico, no es que tiene una gripe y puede esperar. Además, no les estoy pidiendo algo que no se los avisé con tiempo, está pedido hace dos meses y 10 días», manifestó la mujer que lleva un registro extremadamente detallado del tratamiento de su hija, por lo que no se le escapa nada.

Sostuvo que cuando va a Ospelsym, ubicada en calle Montevideo a pocos metros de calle Patricias Mendocinas, de Capital, las empleadas que la reciben en los boxes la atienden muy bien, pero salvo una vez, jamás la recibió la supervisora: «El jueves fui, subí a la fuerza y abrí yo la puerta para poder hablar con alguien».

Esperó durante dos horas con su hija, quien no puede estar en lugares cerrados y con gente, y se tuvo que ir sin ser atendida. Diario UNO también intentó comunicarse varias veces con algún responsable y no tuvo éxito.

La semana pasada, la mujer vivió una situación similar: «Estuve ahí reclamando por el Oncaspar y mi hija estuvo en un box de atención, asilada, esperando 2 horas y media. Ella había recibido quimio el día anterior, y estábamos en la mutual reclamando, no habían pasado ni 24 horas y no está de buen humor, ni de ánimo, ni con ganas. Viene de una quimio».

Fuente: Diario UNO / A.C.