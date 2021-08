Debido a la prohibición del fútbol mixto reiterada por la Liga Alvearense de Fútbol en la reunión de esta semana, la madre de una niña de 7 años, que se entrena en Argentino, reclamó que se le de lugar a las nenas dentro de los torneos que disputan los más pequeños en el departamento.

Este domingo comenzaron los torneos de fútbol infantil en el departamento, con la fecha ante 10 de Septiembre. Lejos de los resultados de los más chicos, la polémica tras la jornada se dio por la inclusión de una nena de 7 años en la categoría 2011 del Sport Club Argentino, pese a que en la reunión de la semana previa se había aclarado que no estaba autorizado el fúbol mixto, con la inclusión de niñas.

En diálogo con F.M. Viñas, Renata García (madre de la menor) habló sobre la situación: «Argentino me dio la posibilidad de entrenar a mi hija, ella estaba feliz de jugar y nos desayunamos en la semana que, por ser nena, no puede jugar el fútbol. Realmente no encuentro palabras y no sé cuál es el argumento de la Liga Alvearense. Me parece lamentable y muy desatinado«.

Además de lamentar y criticar la decisión del ente que regula el fútbol en nuestro departamento, brindó sus argumentos por los que se debería aceptar la posibilidad de que se juegue fútbol mixto entre los más pequeños. «Los chicos hasta los 12 años están en etapas formativas y hoy en día el fútbol femenino está incluido en las grandes ligas, es un deporte olímpico y la AFA lo reconoce, y lo solventa. No estamos hablando de algo raro, queremos inclusión en el deporte«, explicó.

Pese a esto, hay dos inconvenientes para que la niña pueda disfrutar de la actividad en el marco de los torneos de la Liga Alvearense de Fútbol. Por un lado, la AFA no reconoce el fútbol mixto, aunque mediante el Reglamento del Consejo Federal, deja libertad de acción mediante el 4° artículo: «Las Ligas afiliadas gozarán de amplia autonomía, dentro de su jurisdicción, sin perjuicio de sujetarse a los regímenes uniformes para todas ellas, en aspectos determinados de la actividad futbolística, que el Consejo Federal implante por razones de conveniencia deportiva«.

En este sentido, desde la Liga Alvearense comunicaron que están evaluando la posibilidad de autorizar torneos infantiles de fútbol mixto para el próximo año. Y con respecto a la prohibición de este año no brindaron más detalles aunque aseguraron que cualquier equipo que incluya una nena en su plantel, sufrirá la descalificación de la liga en que la que se dio esta violación.

Por último, y destacando el caso particular de la niña que no ha podido sumarse al torneo, aún no está en edad de jugar en las Infantiles ya que las mismas incluyen a las categorías entre 2007 y 2012, es decir de 8 años en adelante. Ante esta situación, el ente departamental no autoriza el fichaje del jugador. Por estas razones, y pese a la buena intención de la niña y la familia (como sucede en otros casos en el departamento), no parece un problema de pronta resolución.