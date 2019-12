En medio de un clima de gran tensión, con cortes de ruta, una legislatura vallada y manifestaciones en toda la provincia, se aprobó la modificación a la Ley 7.722.

La primera parte del debate comenzó cerca de las 9 en Senadores. Cerca de las 13, se votó por la reforma que obtuvo media sanción por 29 votos afirmativos y 7 en contra. En Diputados se le dio sanción definitiva al proyecto por 36 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

Los 3 legisladores alvearenses, Leonardo Viñolo (UCR) en el Senado, al igual que Gustavo Majstruk (PJ) y Maricel Arriga (UCR) en Diputados votaron contra la nueva normativa.

Fuera de la legislatura y en numerosos puntos de las rutas de la provincia se vivió un clima de extrema tensión ante el peligro que supone para el agua y el ambiente. Nuestro departamento permanecía vallado con cortes en todos los accesos/salidas.

Los cambios más importantes están dados por la habilitación de sustancias químicas como cianuro, las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) ya no deberán ser aprobadas por la Legislatura, se crea una «Policía de Control Ambiental».

Desde General Alvear ya adelantaron que van a apelar ante la justicia, en dialogo con F.M .Viñas Javier López referente de la Multisectorial sostuvo que «se perdió una batalla no la guerra», explicando que ya se ha dialogado con abogados constitucionalistas con la gente de Valle de Uco, «estamos hablando con Sabsay (Daniel) y con Gil Dominguez para que nos defiendan ante la Corte Suprema de Justicia porque queremos declararla inconstitucional y tenemos todo el derecho a hacerlo».

El principal argumento es lo que indican las leyes ambientales nacionales «deben ser superadoras, o se a tienen que ser mejores. Esta ley es inferior, porque de una prohibición se pasa a una restricción». Esto podría declararla inconstitucional.

«Están ablandando todo para que las mineras se puedan instalar sin ningún tipo de control» manifestó.

Como mensaje a la clase política «nos sentimos totalmente traicionados por todos ellos porque cuando eran candidatos decían una cosa y ahora que son electos dicen otra. El gobernador dijo que si no había consenso social no se iba a modificar la 7.722, sin embargo no espero. No tiene consenso social e igual lo hizo».

A.C.