El día después de que se conociera el aumento que recibirán los diputados nacionales y que en total supone $30 mil en conceptos de viajes y estadía, los representantes mendocinos se animaron a opinar, aunque no todos. En general, explicaron que el incremento no llegará a sus bolsillos y que lo que no usen lo donarán.

La alvearense Stella Maris Huczak (PRO) dijo que, en su caso, los gastos de representación amortizan su estadía en Buenos Aires. “A los diputados del interior nos beneficia porque los gastamos, no va a influir en el aumento de nuestra dieta”.

“En mi caso, yo tengo un convenio con un hotel que me cobra $18 mil por 20 noches, así que hasta ahora tenía que poner $ 8mil”, justificó la diputada, en torno al aumento en gastos de representación.

Las dietas y los pasajes en números

Según contaron los representantes mendocinos en el Congreso nacional, de bolsillo, por mes, están ganando alrededor de $90 mil. La dieta está atada a los aumentos que logran los empleados legislativos.

Este año, la discusión paritaria determinó un 21% en dos veces: 10% a partir de marzo y 11% en agosto. Es decir, tanto para los senadores como diputados nacionales, todavía resta un nuevo aumento.

En cambio, este incremento que se discute ahora es al ítem “gastos de representación” o desarraigo, y al reembolso de los pasajes que no se ocupen.

Por mes, cada legislador recibe 20 tramos aéreos y 20 terrestres, viajes que generalmente no suelen ser ocupados en su totalidad, más allá de que lo usan tanto los senadores, los diputados y los asesores. En la práctica, algunos donan los pasajes sobrantes.

Pero en lo previsto, aquellos viajes sin usar, pueden ser canjeados por dinero, algo que beneficia sobre todo a los legisladores de Buenos Aires. Este cálculo del costo del viaje se duplicó con la resolución que firmó el macrista Monzó, pero también a pedido de los presidentes de distintos bloques de los partidos políticos.