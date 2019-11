El presidente de Bolivia, Evo Morales, renunció este domingo en medio de una creciente oposición luego de que una auditoría internacional revelara «graves irregularidades». El anuncio lo realizó luego de que el Jefe de las Fuerzas Armadas y el de la Policía Nacional le “sugirieran” dimitir del cargo que ha fungido desde 2006.

En contacto internacional, F.M. Viñas mantuvo diálogo con Mauricio Rodríguez, periodista de boliviano con residencia en Cochabamba, quien reflejó la situación que transita el vecino país: “Barricadas y bloqueos se han dispuesto en ciudades como Cochabamba, Santa Cruz ni otros departamentos del país que pedían la denuncia del presidente Morales de la que ahora tiene que ser atendida en la Asamblea Legislativa”.

“Se está buscando la mejora alternativa para elegir una nueva directiva nacional que conduzca el país por lo menor por 90 días hasta que se generen nuevas elecciones presidenciales. Hasta que no ocurra esto las medidas de presión en el país se van a mantener de acuerdo a lo que se ha manifestado”, subrayó Rodríguez.

El vacío jurídico y de poder en Bolivia, luego de la renuncia de Morales, tiene causa en la ausencia de funcionarios nacionales del vecino país para ocupar el Ejecutivo nacional: “La cadena de sucesión viene del presidente al vicepresidente, luego a la presidente de la Cámara de Senadores (Adriana Salvatierra) quien ha renunciado en las últimas horas por lo que queda un vacío jurídico y de poder porque la convocatoria a esta reunión tendría que hacerla el vicepresidente del Estado que también dimitió. Tomando en cuenta este vacío se busca que la Alianza intente encontrar una salida alternativa buscando entre los senadores más representativos al que pueda comandar este proceso de Elecciones”, señaló el periodista.

En primera instancia se ha presentado como opción al ex candidato por ‘Bolivia Dice’, Oscar Ortíz, quien tiene amplio recorrido en el Senado boliviano y sería acompañado por el sector oficialista para llevar adelante un proceso conveniente a los intereses de todos los bolivianos

En medio de la creciente crisis social atravesada, a través de un comunicado, las Fuerzas Armadas de ese país anunciaron el estado de sitio de facto en el todo el territorio: “El comando de la policía determinó replegar sus unidades y declararse en motín por sentir que el gobierno en los últimos años había estado menospreciando la institución policial. Los militares mantuvieron distancia en primer momento pero ante la sucesión de renuncias de los principales representantes del Movimiento al Socialismo alentados por las fuertes revueltas, es que definieron controlar el espacio y el Comandante de las FFAA sugirió que sería oportuno que el gobierno renunciara para estabilizar el país”, explicó.

La situación es compleja en medio del desdén social condicionando la vida y cotidianeidad de los bolivianos que en procura de preservar sus bienes y actividades han determinado no salir de sus casa y cerrar comercios evitando que sean vandalizados por grupos de choque: “En la Paz, en la sede de gobierno, la situación es precaria porque los bloqueos se mantienen y hay inseguridad sobre lo que vaya a acontecer en las próximas horas. En Cochabamba los comercios están cerrados y prácticamente el movimiento se ha reducido a entre 1 y 3% aproximadamente por miedo a que se mejoren problemas. Los comerciantes se han organizado en grupos numerosos para preservar sus puestos de trabajos pero pidiendo seguridad”, graficó Mauricio Rodriguez.

Con el paso de las horas la situación va mutando a tal punto que ayer no se sabía el paradero del ex jefe de gobierno boliviano y temprano medios de comunicación informaron sobre la partida de Evo a México, país que le ofreció asilo político. A las 1:35h Morales, junto a su hermana, Esther Morales Ayma; su hija, Eva Liz Morales Alvarado; el ex vicepresidente del país, Álvaro García Linera; y la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño despegaron en un avión de las FFAA Mexicanas rumbo al país centroamericano aunque debió abastecerse en Paraguay ya que no tenía permiso para volar por cielo peruano. «Volveré con más fuerza”, prometió al partir.

Evo Morales llega hoy a México y el Parlamento se prepara para nombrar un gobierno interino

Con Evo renunció toda la primera línea de gobierno y su línea de sucesión: su vice, sus ministros, los presidentes de ambas cámaras y un gran número de legisladores.

Con ese panorama de vacío de poder y estallidos de violencia en las calles, el Parlamento intentará este martes en sesión extraordinaria nombrar a la segunda vicepresidenta del Senado, la opositora Jeanine Añez, y detallar un cronograma de elecciones para enero.

Según diarios locales, «la senadora Jeanine Añez, una vez posesionada como presidenta del Senado, por sucesión constitucional quedará como la nueva presidenta del Estado.»

“Una vez puesta en conocimiento y aceptadas las renuncias de Evo Morales y Alvaro García Linera, inmediatamente tendrá que asumir la presidenta del Estado la señora Jeanine Añez y ser posesionado este mismo día”, informó el diputado de Unidad Nacional, Amilcar Barral.

Según publica en la mañana del martes, el diario El Día, el asambleísta, anticipó que, si bien no ha habido un consenso o alguna reunión de acuerdo previo para viabilizar dicha elección en la Asamblea, se apegarán todos a la sucesión constitucional establecida. “Aunque no haya oposición a ella corresponde. Nosotros como Unidad Nacional y oposición vamos a hacer que Jeanine sea la presidenta del Estado”, precisó Barral.

Sin embargo, para que todo ese proceso se materialice, la sesión del Senado debe contar con con el quórum correspondiente, con el 50% mas uno, precisó la politóloga Jimena Costa. “Automáticamente cuando ella sea designada presidenta del senado ya le corresponde automáticamente ser la presidenta del Estado, ante la renuncia del presidente y vicepresidente del Estado, como ha sucedido”, explicó Costa.

Añez, será ungida a dirigir la alta función del Estado con la única misión transitoria de viabilizar las nuevas elecciones generales para el periodo 2020-2025, cuyo periodo será definido en la sesión de este martes. Las principales tareas de la nueva autoridad del Estado para que dicho proceso se materialice son dos: constituir un nuevo tribunal electoral y convocar al nuevo proceso electoral.

Quién es quién en la crisis de Bolivia

Diez personajes claves de la elección del 20 de octubre a la renuncia de Evo Morales

Evo Morales

PRESIDENTE (RENUNCIÓ)

Primer presidente indígena de Bolivia y ex líder sindical. Asumió su primer mandato el 22 de enero de 2006. Fue reelecto el 6 de diciembre de 2009 y el 12 de octubre de 2014. Con mandato hasta el 22 de enero de 2020, buscó un cuarto mandato a pesar de que la Constitución y un referéndum se lo negaron. Habilitado, por un fallo judicial, en las elecciones del 20 de octubre de 2019 se autoproclamó vencedor en primera vuelta, rodeado de acusaciones de fraude. Presionado y aislado, renunció el domingo 10 de noviembre, dejando un vacío de poder.

Alvaro García Linera

VICEPRESIDENTE (RENUNCIÓ)

Acompañó en la vicepresidencia a Evo Morales desde su primera gestión en 2006. Oriundo de Cochabamba, militante de izquierda y partícipe de la causa indigenista en Bolivia, renunció junto al presidente el 10 de noviembre.

Carlos Mesa

CANDIDATO OPOSITOR

Fue presidente tras la salida del país de Gonzálo Sánchez de Lozada, en 2003. En 2005 renunció en medio de duras protestas convocadas por sindicalistas, entre ellos Evo Morales. Catorce años después buscó una nueva oportunidad y habría sumado los votos para acceder al balotaje contra Morales en elecciones que, según la OEA, no son válidas. Nació en La Paz en 1953 y dedicó gran parte de su vida al periodismo y la historia.

Luis Fernando Camacho

CANDIDATO OPOSITOR

Líder cívico cruceño de 40 años y empresario. Nunca fue elegido ni ocupó un cargo administrativo de gobierno. Sin embargo, milita en sectores de ultraderecha desde que tiene 17 años. Con una retórica entre mística y religiosa, blande todo el tiempo una Biblia. La actual crisis en Bolivia lo convirtió en el líder natural de la oposición.

Adriana Salvatierra

PRESIDENTA DEL SENADO (RENUNCIÓ)

Ejercía la presidencia del Senado por el oficialista MAS. Si bien ante las renuncias del presidente y el vice quedaba primera en la línea sucesoria, ella también presentó su dimisión.

Victor Borda

PRESIDENTE DE DIPUTADOS (RENUNCIÓ)

Ejercía la presidencia de Diputados, también por el oficialista MAS. Al igual que su par en el Senado, renunció tras el anuncio de Evo Morales de dejar el gobierno.

Jeanine Añez

SEGUNDA VICEPRESIDENTA DEL SENADO

Segunda vicepresidenta del Senado, del partido opositor Unión Democrática, ya ha mostrado su disposición a asumir la tarea de dirigir el país en las circunstancias actuales.

María Eugenia Choque Quispe

PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

Fue detenida tras la renuncia de Evo Morales por el manejo irregular del escrutinio. Había renunciado tras el devastador informe de la OEA sobre irregularidades en la elección presidencial del 20 de octubre.

Williams Kaliman Romero

JEFE DEL MANDO MILITAR

Al mando de las Fuerzas Armadas de Bolivia le retiró su apoyo a Evo Morales y fue quien le “sugirió” que renunciara.

Yuri Vladimir Calderón

COMANDANTE NACIONAL DE POLICÍA (RENUNCIÓ)

Junto con el jefe del Ejército, también pidió la renuncia de Evo Morales. Tras desmentir que haya una orden de aprehensión contra el ahora ex presidente, el lunes también renunció.

•Fernando Burett (F.M. Viñas).