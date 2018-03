En la noche de ayer la largada simbólica del CANAV fue suspendida debido a la protesta que se realizaba por las tarifas.

Sin lugar a dudas esta era una gran oportunidad para el turismo y la promoción del departamento en distintos medios nacionales como también para los prestadores y comercios, que reportarían grandes ingresos económicos por la cantidad de público presente.

Según versiones extraoficiales los organizadores mostraron su gran descontento y enojo por esta situación y habrían dejado entrever que la próxima edición del CANAV, no volvería al departamento.

Desde distintos actores del oficialismo, culparon a la oposición de haber utilizado esto como una maniobra política.

El Intendente Walther Marcolini en medio de la manifestación dijo que “Estamos buscando que se frenen los aumentos, que no hayan nuevos aumentos, y estamos tratando de evitar el aumento del gas”. “Yo no me voy a prestar a una movida política, porque una cosa es el reclamo justo del vecino, y otra cosa es esto, algo armado por dirigentes del kirchenirsmo”. “Esto no es genuino, son 300 manifestantes que responden a una ideología política, que tienen todo el derecho de expresarse, pero este no es el camino”

A.C