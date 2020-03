A poco más de 3 meses de haber asumido como Senador por la UCR, Leo Viñolo visitó los estudios de F.M. Viñas, para hablar de su tarea en la legislatura.

La labor legislativa de Viñolo comenzó con un tema candente para los alvearenses “empezamos con la 7.722, uno de los temas que en nuestro departamento marca una opinión muy distinta y característica”, expreso.

Luego siguió el debate por el presupuesto, tarifaria y otros “han sido dos meses largos de debate, realmente muy decepcionado porque nuevamente la mala política ha tomado el protagonismo y no pensando en los mendocinos”, señaló en referencia a la aprobación del presupuesto 2.020 pero sin “Roll Over”, ni endeudamiento, por la negativa del PJ.

El legislador sostuvo que “están pensando en las próximas elecciones, en no dejar gobernar, no dejar progresar para que la gente tome la decisión de elegir. Los argumentos que tiene La Cámpora son contradictorios entre ellos, algunos manifestando que no hubo tiempo, otros diciendo que hubo tres meses”, entre otros temas.

“La realidad es que los mendocinos estamos siendo perjudicados y tenemos un largo año”.

La ya delicada situación económica se ve complejizada por el Coronavirus y las medidas que se han tomado para evitar su propagación. La provincia declaró la emergencia sanitaria, con esto el Ministerio de Salud cuenta con algunas herramientas extras para poder afrontar el panorama.

¿QUÉ ES EL ROLL OVER?

El “Roll Over” es una refinanciación de la deuda que viene arrastrando la provincia (contraída por gobiernos de distintos colores políticos). La deuda es de 6.500 millones de pesos este año, alrededor de un 5% del presupuesto provincial. “Esto hace que el dinero haya que sacarlo de otro lado”, explicó.

Es importante diferenciar el presupuesto, de lo que luego se ejecuta. Como bien lo indica la palabra el presupuesto es lo que se pretende gastar, con una determinada inflación, precio del dólar y demás variables. Lo que se ejecuta es lo que realmente se gasta.

Ante la necesidad de hacer un recorte, lo primero son las obras. En el debate, “el mismo Justicialismo se quedó sin argumentos, de hecho salían a decir Cornejo no lo aprobó cuando Jaque se lo pidió. Los argumentos eran distintos. Hoy Suarez está pidiendo endeudamiento para ser obras e infraestructura para la provincia, la ampliación del Notti es una; y la otra (por el pedido en la era Jaque), era para gastos corrientes, para pago de sueldos después de 13.000 empleados que habían ingresado en ese año”.

“Se puso por encima los intereses partidarios, que los de los mendocinos” manifestó.

ENDEUDAMIENTO

Primero eran 300 millones, luego se bajó a $210 millones de dólares, con un listado de obras distribuidas en toda la provincia.

“Tampoco pudimos lograr un endeudamiento que a posterior necesitaba un análisis. El endeudamiento es darle la facultad al gobernador de salir a buscar a través de fondos internacionales dinero. Después se iba a evaluar a que porcentaje y como iba a ser pagada esa deuda por la provincia”

Viñolo cuestionó que se hable de pobreza, pero por otro lado se impida que se generan alrededor de 6.500 puestos producto de la obra pública.

A.C.