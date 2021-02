Gustavo Rubio destacó el avance de la instalación del nuevo servicio de internet para los usuarios de Cecsagal durante la pandemia. El vicepresidente afirmó que han completado la obra en un 70% y que esperan terminarlo durante el 2021.

En diálogo con FM VIÑAS, Gustavo Rubio habló de la instalación del nuevo servicio de internet por fibra óptica y del avance que han tenido en el último año. «Hace dos años empezamos con el sector oeste de la ciudad con un prueba piloto y nos habíamos preparado para ir por los otros sectores. Cuando vino la pandemia, tuvimos que acelerar los tiempos», manifestó el vice presidente de Cecsagal. Asimismo aseguró: «Como ya teníamos el plan de obra, el stock, la empresa contratada, tuvimos que hacerlo rápido pero lo pudimos lograr».

En cuanto a la cantidad de usuarios alcanzados por el avance de esta nueva obra, Rubio aseguró: «Hoy puedo decir que ya casi un 70% de la parte urbana de Ciudad puede contar con ese servicio y que estamos satisfechos porque ha tenido un crecimiento exponencial muy grande y porque esta es la tecnología que se usa en los países desarrollados». Además, como ventaja para los usuarios, contó que facilitan elementos necesarios para la renovación: «El aparato es un ONT, no el router. Y la cooperativa lo da en forma de comodato, osea que el usuario no tiene que desembolsar dinero».

En contrapartida, resaltó algunos inconvenientes que han demorada la instalación del nuevo servicio. «Por ahí los tiempos no son los que quisieramos porque hay factores que juegan, no solamente lo económico, sino también la disponibilidad que tengamos de nuestros técnicos. Lo que a veces nos atrasa también es el stock, porque en lo que es internet, el 90% de los insumos son importados y en dólares, entonces haces la transferencia y cuando te van a mandar, el dólar fluctuó, no es el mismo precio y tenes que hacer otra transferencia. Es un poco engorroso», explicó el dirigente de la cooperativa.

Pese a esto, proyectó darle fin al proyectó un importante avance para 2021. «Durante el año vamos a ir llegando a lo que tenemos proyectado», afirmó y, en relación a las familias a las que todavía no han llegado, expresó: «Entiendo el apuro de la gente y es lógico, porque empiezan las clases. Y la gente entiende y espera porque l o necesitan, porque trabajan, porque tienen un negocio, y por eso tenemos una demanda bastante alta».

•L.A.