Saúl tiene 31 años, es albañil y tiene cuatro hijos. Algunos días atrás su historia se volvió viral al encontrar 250 mil pesos en la obra en la que trabaja y devolverlos sin dudar. Ahora su sueño se cumplió, tendrá un empleo digno y estable, en la Municipalidad de General Alvear.

La historia de Saúl es un ejemplo de honestidad y un reflejo de los alvearenses. El hombre de 31 años trabaja en la reconstrucción del negocio de la familia Calvo, que sufrió graves pérdidas tras un incendio que provocó graves daños materiales. Saúl comenzó a trabajar en el lugar limpiando escombros y realizando tareas de albañilería: “En ese momento estaba sin trabajo y me llaman para hacer unas tareas en ese lugar, no dudé en aceptar porque realmente necesitaba el dinero” contó.

Fue cuando realizaba estas tareas cuando encontró el dinero, que la familia Calvo daba por perdido: “Empezamos a desarmar todo el negocio, principalmente el techo que se había quemado completamente, y limpiando una pieza encontré los 250 mil pesos apretados entre los escombros” dijo Saúl Jiménez quien tiene 31 años, vive en el paraje de Los Compartos, es padre de cuatro hijos de seis meses, 4, 11 y 13 años; y trabaja realizando changas, desde albañilería, hasta electricidad y plomería, además de realizar algunas tareas rurales. “No está en mi dejarme algo que no es mío, por eso entregarlo fue gratificante porque hoy puedo contar con un trabajo y es una buena manera de agradecerle a esta gente que me dio empleo, además de agradecerle a Dios por la voluntad que tuve” expresó Jiménez.

Por esta gran acción el intendente Walther Marcolini no dudó en ponerse en contacto con Saúl e invitarlo a una reunión en la intendencia, de la cual también participó el Secretario de Desarrollo Humano Pablo Reyes, quien conocía la historia de Jiménez y su familia ya que desde la Secretaría se lo asistió en diferentes ocasiones. Fue durante esta reunión en la que el Jefe Comunal le ofreció a Saúl un puesto de trabajo en la Municipalidad, concretando de esta manera un sueño anhelado por el joven: “Él intendente me ofreció algo que venía buscando desde hace mucho, que es un puesto de laburo, y gracias a Dios voy a empezar a trabajar para la Municipalidad” expresó el joven, quien comenzará con sus tareas en el Municipio a partir del día de mañana.

El gran gesto de Saúl, y el ofrecimiento de trabajo por parte del intendente Walther Marcolini, nos demuestra que la honestidad tiene su recompensa, por eso Saúl no se arrepiente de haber devuelto esta gran suma de dinero: “Si volviera a encontrar ese dinero no dudaría en devolverlo otra vez, a mi me gusta ganarme mi dinero, me gusta trabajar y no que me regalen las cosas” manifestó.

F.B.