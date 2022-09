LA HISTORIA DE JULIETA GIL Y CÓMO SIGUE VIVIENDO TRAS EL FALLECIMIENTO DE SU HIJA

En junio de este año, una noticia causaba conmoción en General Alvear luego de que una niña de tan solo cuatro años muriera en un incendio provocado en una vivienda de la zona rural de El Nevado. En aquel momento, su madre, de 30 años, fue trasladada de urgencia al hospital Enfermeros Argentinos por las heridas que tenía en su cuerpo al intentar salvar a la pequeña. Julieta Gil, la sobreviviente de este siniestro, y explicó cómo siente luego de la pérdida de su hija. “El 7 de julio, cuando me desperté del coma y me dieron la noticia de la muerte de mi hija, dije ‘si Dios no me dejó morirme en el incendio, fue por un propósito’, siento que Dios me devolvió la vida”, comentó. Sobre la partida de su pequeña en aquel trágico episodio, la mujer señaló que lo lleva en paz. “Todos saben la relación que teníamos con Victoria, no fui yo sola sino sus abuelos que eran todo para mi hija, aguantarme el dolor físico fue difícil, pero agarré fuerzas por mi familia, tengo mucha fe en Dios y creo que él me da la fuerza todos los días”, manifestó emocionada. Por otro lado, Julieta tiene el 42% de su cuerpo quemado ya que intentó salvar a su niña del fuego y recalcó que “estoy muy agradecido con la gente de Alvear que me acompañó y me ayudó económicamente, nunca pensé que pudiera provocar algo así en la gente ya que nunca me sentí importante para alguien”. Agradecida Después de todo lo vivido y de haber perdido a su hija, Julieta siente mucho agradecimiento por todas las personas que la ayudaron y un párrafo aparte merece lo que siente por Victoria: “Ella me da mucha fuerza porque la tengo por siempre en mi corazón”. Fuente: Sitio Andino.