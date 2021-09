El pasado viernes, la Cámara de Comercio de General Alvear realizó el tradicional sorteo la camioneta marca Chevrolet S-10 en el marco de la 40° Fiesta Nacional de la Ganadería. Dina Pérez Marfil fue la ganadora del gran premio con el número 6087.

‘Realmente aun no lo puedo creer‘, expresó Dina emocionada en diálogo con F.M. VIÑAS y además contó cómo obtuvo el número para participar del sorteo: ‘Mi amiga Patricia vendía números y justo mi mamá quería uno, que compró con dos tíos más, y yo compré otro sin elegir ninguno en particular. Este año me propuse a comprarlo porque siempre uno no cree en que va a ganar pero la verdad que gracias a Dios me tocó‘.

Alrededor de las 21:30hs del viernes el número que sacaron en el sorteo los responsables de la Cámara fue el que había adquirido Dina, quien se desempeña como celadora en la Escuela ‘Luis Ponce’, por lo que se comunicaron con ella para darle la buena nueva: ‘Cuando me llamaron, me preguntaron cuál era mi número y al decirles me confirmaron que había ganado a lo que me quedé atónita porque no lo podía creer‘, comentó, y en la misma línea subrayó que al momento de recibir el llamado estaba con su hija en el departamento que alquilan en nuestra Ciudad.

Consultada si conservará la camioneta u optará por el acceder al valor en efectivo del rodado Dina reveló: ‘Tengo una moto para moverme hasta mi trabajo por lo que quiero concretar un viejo anhelo que es tener nuestra casa propia por lo que he decidido invertir el dinero en ese sueño que siempre tuvimos con mi hija‘.

Asimismo se mostró agradecida con la entidad organizadora de la Fiesta de la Ganadería y con la gran cantidad de amigos y allegados que se han comunicado con ella para transmitirle los mejores deseos y felicitarla: ‘Sinceramente estoy feliz, muy agradecida y en medio de esta situación complicada la verdad que viene muy bien‘, concluyó.