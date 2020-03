En la mañana del lunes, la Directora de Turismo Fabiana González junto a la Reina departamental de la Vendimia Celeste Nedic, en conferencia de prensa, expresaron la experiencia vivida en la Capital provincial, en cada actividad vendimial.

“Estamos felices, agradecidos con la Reina Celeste Nedic por la responsabilidad encarada día a día, también con la Corte de reinas alvearenses y con todo el personal de turismo por su compromiso y dedicación”, manifestó Fabiana González, quien además resaltó el interés que tuvieron mendocinos y turistas con el carro de General Alvear que enarbolaba como temática el Laboratorio de Biotecnología, promocionando a los controladores biológicos.

“Transmitir lo que quiere proyectar Alvear para el mundo nos enorgullece, esta Vendimia nos genera grandes oportunidades como la de promocionar el Departamento como destino turístico”, concluyó la funcionaria.

Por su parte, Celeste Nedic, respecto a su labor en la Vendimia Nacional, expresó: “ha sido una semana cargada con muchas actividades, pudimos promocionar el Departamento, la Tecnicatura de Biotecnología, la agricultura sustentable, la tecnificación del agro, la Fiesta de la Ganadería. Ha sido una vendimia distinta, hemos luchado y llevado nuestro mensaje de cuidado del medio ambiente y el cuidado del agua. Estoy muy contenta con el grupo de reinas, teníamos por lema ‘O todas o ninguna’. Considero que se ha cambiado el rol de la reina, hemos concientizado mucho entre todas. No me he sentido cosificada, sí muy querida y cuidada en todo momento. Es una experiencia muy hermosa para vivirla y no cambiaría nada”.

Respecto a sus labores como soberana, de ahora en más, Celeste Nedic detalló que estuvo presente el domingo en las actividades programadas con motivo del Día Internacional de la Mujer y destacó: “tenemos muchos lindos proyectos por realizar con las reinas vendimiales del Departamento”.

A.C.