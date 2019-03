Inició el ciclo lectivo 2019 y la poca accesibilidad de precios fue la norma que rigió en el envío de los chicos a las aulas. La Escuela Técnica 4-113 “Jorge Barraquero” realizará en la mañana de este viernes una campaña institucional para ayudar a los alumnos que aun no hayan podido obtener su uniforme.

Este movimiento surgió frente a la necesidad de muchos alumnos que por cuestiones económicas no han podido adquirir el uniforme que utiliza el estudiantado de Escuela Técnica.

“Queremos que todos los alumnos tengan su uniforme escolar y entendemos que el costo es alto. Con personas de la institución y alumnos del último año estamos realizando esto que es para ayudar a quienes aun carecen del uniforme”, reflejó la Directora Mabel Figueroa.

Sobre el proceso de selección de uniformes y guardapolvos, la docente explicó: “Estaremos recibiendo la ropa en buenas condiciones, la identificaremos y donaremos y si es para vender le daremos el dinero a la persona que corresponda”.

Cabe recordar que desde el 2014 la Escuela Técnica anexó a su indumentaria obligatoria el uso de jean gris, camisa blanca, pullover escote en V y corbata estudiantil oscura para las horas cátedras y guardapolvo azul para extra horario como taller.

“Aquel alumno que no tenga el uniforme que no deje de venir para no perder clases. Que asista y lograremos solucionar el inconveniente”, agregó Figueroa.

En materia social, la Escuela “Jorge Barraquero” ha logrado con esfuerzo subsanar carencias en otros sentidos. Así lo comentó Mabel Figueroa: “Desde el año pasado viendo la necesidad que había en el alumnado comenzamos a brindar un desayuno y una merienda. Fuimos detectando esto con base en la falta de desayuno en casa o aquellos que se levantan tarde y no desayunan por eso”.

“Somos una escuela con una matrícula de 550 alumnos y será a partir del año entrante una escuela netamente técnica sin ningún bachiller”, finalizó en cuanto a la erradicación del bachiller Nutrición y Ciencias Naturales por el que los alumnos podían optar al culminar 1° y 2° año.

F.B.