La Escuela N° 1-143 “Pedro Pascual Segura”, de Bowen, cumplió 100 años de existencia educando alvearenses. Se realizó un emotivo acto y actividades remitidas al aniversario de la Institución.

Estuvieron presentes concejales, directores de diferentes carteras y el ejecutivo municipal apersonado en el Lic. Walther Marcolini. Además se allegaron ex alumnos y personas que conformó la comunidad educativa desde tiempos anteriores.

Hernán Ciment, Delgado de Bowen, destacó “Es un placer que la escuela que nos albergó en nuestros tiempos de educandos. Hemos podido ayudar en todo lo que hemos podido para celebrar este aniversario como armado de escenario, ornamentos y demás”.

“Mucha emoción vivimos en el encuentro con ex alumnos, ex directivos y ex docentes y no docentes. Es una gran fiesta fruto del trabajo de la institución, de los vecinos de Bowen, de los docentes. Nuestra visión es integral considerando que la persona es lo fundamental en cada institución escolar desde los alumnos hasta los trabajadores. De esta manera en valores, bien y verdad formamos los futuros ciudadanos de la patria” reflejó Liliana Moreno, Directora de la Institución.