La muestra expone proyectos estudiantiles interdisciplinarios – tecnológicos y de investigación científica-, dela escuela y de otras instituciones educativas secundarias técnicas y orientadas, de los departamentos del sur mendocino, con el fin de promover al mejoramiento de la calidad educativa, la formación integral de los estudiantes, la identidad y el enriquecimiento cultural de la zona.

Por ello, se busca que los alumnos logren nuclear los saberes en experiencias integradoras con acompañamiento docente e institucional, mediante el Aprendizaje por proyectos y el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), debido a que estas estrategias didácticas potencian el trabajo el equipo, el aprendizaje colaborativo, la construcción de vínculos sociales y el desarrollo de capacidades fundamentales: resolución de problemas, pensamiento crítico, aprender a aprender, trabajo con otros y comunicación, compromiso y responsabilidad.

También se espera que los adolescentes puedan afianzar hábitos de comprensión lectora; desarrollar habilidades experimentales, explorando su vocación, capacidad y creatividad; resignificar aprendizajes digitales con distintos fines; inter-aprender con docentes, científicos y técnicos; y vivenciar las demandas de un campo laboral concreto, como medio de autorrealización, de inserción y de compromiso con el desarrollo sostenido de la comunidad.

El director de la escuela, Roberto Cortes, comentó que: “Si bien la feria nació en 1978, con el propósito de estimular la actividad científica y el intercambio socio – cultural de los alumnos,la comunidad distrital rápidamente la hizo propia, y sumó su colaboración abierta y generosamente, al punto de que hoy, es un acontecimiento educativo y social de gran relevancia para toda la población y sus alrededores. Es una propuesta de escuela abierta a la comunidad y la idea es que las familias y la comunidad en general se acerquen a la escuela, conozcan sus instalaciones, vislumbren el trabajo realizado por los estudiantes a lo largo de todo el año, y vivan la experiencia de cada edición de Expotécnica en un ambiente de fiesta y alegría”, agregó.

La muestra cerró con un fogón abierto a toda la comunidad, realizado en el polideportivo distrital, con bandas en vivo, patio de comidas, elección de reyes y de mascotas. Este cierre contó con el apoyo de la Municipalidad de San Rafael.

Las 44 ediciones de Expotécnica en números

En 120 días más de 15.000 alumnos expusieron más de 4.000 trabajos. Se pasó de un promedio de 60 proyectos por año a 93 los últimos años.

Más de 1 millón de horas de estudio e investigación tanto de alumnos como del personal y de la comunidad educativa.

Una inversión de más de $2.000.000: $ 1.100.000 en premios, $ 650.000, en comida (más de 120 mil platos de comida), entre otros rubros.

Historia de la Expotécnica de Villa Atuel

Nació en 1978 y desde entonces suma una nueva edición en cada ciclo lectivo de forma ininterrumpida.

Logró ser un acontecimiento de gran valor socio-cultural para el distrito.

En cada edición crece el número de trabajos y participantes, así como la diversidad y complejidad de las propuestas.

Inicialmente, se basó en las ferias de ciencias nacionales y provinciales y con los años logró una lógica y organización propias.

Ha sido declarada de interés departamental por Ordenanza Nº 4490 del Honorable Concejo Deliberante y de interés provincial por Decreto Nº 1480 del 30 de setiembre de 1996.

En el año 2018, el proyecto de articulación institucional, incluyó una categoría para el último de las escuelas primarias de la zona. Ese año también se introdujo la posibilidad de desarrollar dinámicas diversas en los trabajos por proyectos.

En 2019, se incluyen actividades para la integración de las diferentes áreas de aprendizaje y espacios curriculares.

En 2020 por el contexto de aislamiento por la pandemia de COVID 19, la muestra fue virtual e incorporó la estrategia didáctica de “Aprendizaje Basado en Proyectos” (ABP).

Bernardino Izuel

El ingeniero Bernardino Izuel (1851-1937) es uno de los hombres emblemáticos de la historia hídrica de Mendoza. Construyó canales de riego en Rivadavia, La Llave Vieja y Villa Atuel, obra fundante de ese distrito, financiada por don Bernardino.

El canal Izuel, inaugurado en 1905 luego de 15 años de trabajo, canalizó las aguas del río Atuel, convirtiendo tierras agrestes, en los popularmente conocidos “viñedos más extensos del mundo”. Unas 8 mil hectáreas donde actualmente se emplaza el grupo inversor español “Villa Atuel” S.A., empresa agroindustrial española con un proyecto de 1.000 hectáreas de vid y 7.000 hectáreas de olivos, ubicadas en el Valle del río Atuel, a 34º de latitud sur, lugar elegido por sus excelentes condiciones agroecológicas.

Villa Atuel

El distrito de Villa Atuel se encuentra a 60 kilómetros al sudeste de la Ciudad de San Rafael y a 30 km de General Alvear. Su superficie de 821 kilómetros cuadrados está surcada por las rutas nacionales 143 al norte y el este, y la 188 al sur.

Según la historiadora María Elena Izuel, la familia puelche liderada por el cacique Goico era la dueña originaria de casi todo el territorio sanrafaelino. Fue el general José de San Martín, como Intendente gobernador de Cuyo, quien le entregó a Goico los títulos de sus tierras en 1817, desde “Hay Sol” hasta “Soitué” y la actual Punta del Agua, comprendiendo toda la parte sur del río. El mediador fue Ángel Báez, a quien Goico le regaló unos 50 kilómetros cuadrados a lo largo del río Atuel, convirtiéndose en el primer dueño no originario del sur. En 1885, los herederos de Báez contrataron al ingeniero Bernardino Izuel, a cambio de tierras, para canalizar el río Atuel y así regar sus haciendas.

En 1905, luego de finalizadas las obras, Izuel obtiene la concesión de riego para 5.000 has mediante la Ley Provincial nº 515, impulsada por el gobernador Emilio Civit, y cede 50 has. para la fundación del pueblo. Los parientes de Izuel, los hermanos Balbino y Jacinto Arizu donaron 43 has. más. El gobierno remató esas tierras y dispuso que el dinero se destinaría a la urbanización de la Villa. Sus compradores fueron inmigrantes italianos que se dedicaron al cultivo de la vid, quienes durante 10 años estuvieron eximidos del pago de impuestos, patentes y otras contribuciones.