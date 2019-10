En diálogo con F.M. Viñas, la medica clínica y especialista en infectología Eliana Daffinoti saldó importantes dudas sobre el Sarampión en el marco de la detección de varios casos en Buenos Aires y el programa de prevención y control que se realiza en nuestro departamento.

En Argentina, en lo que va del año, se confirmaron 18 casos de sarampión, cifra que incluye a las seis personas diagnosticadas con la enfermedad en las dos últimas semanas de septiembre por lo que se aplicarán nuevas medidas para frenar la transmisión del virus en Alvear.

-¿Qué es el Sarampión?

“El sarampión es una enfermedad viral que causa fiebre alta y provoca ronchas en la piel. En Argentina está erradicada pero no en el mundo por eso hay que prestar atención cuando se hacen viajes al exterior y no está inmunizado puede contraerla y regresar al país con esta enfermedad que es muy transmisibles”.

Respecto al cuadro clínico característico que presenta un paciente, Daffinoti señaló: “Es un síndrome febril con exantemas y ‘triple catarro’: conjuntivitis, mucosidad y tos con catarro”.

-¿El Sarampión afecta a un grupo etario específico o incluye a cualquier persona no inmunizada?

“El sarampión puede afectar a cualquier persona independientemente de la edad que no esté vacunada. En Argentina el calendario de vacunación contempla la primera dosis al año de edad con lo cual tenemos que tener vital atención a los menores de un año porque no están vacunados. Además cualquier otra persona que no esté vacunada puede cursar la enfermedad».

–¿Puede una persona que ha portado la enfermedad volver a padecerla?

“Quien ya ha tenido no puede padecer la enfermedad. Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes ya que era muy alta la circulación viral en ese momento en Argentina con lo cual si no tuvieron seguramente estuvieron en contacto con alguien con sarampión y generaron inmunidad. Para los nacidos a partir de ese año necesitan acreditar dos dosis de vacunas a excepción de los niños desde 1 a 4 años que tiene que acreditar una dosis. Esta es la recomendación para Mendoza no así para la provincia Buenos Aires y ciudad Autónoma (Bs. As.) porque están con otra situación epidemiológica”.

-¿Es segura la vacuna teniendo en cuenta que puede generar efectos secundarios?

“Es totalmente segura. Se usa hace muchos años en todo el mundo. Puede tener en los días post vacunación algunas líneas de temperatura o alguna inflamación de la parótidas porque incluye dentro de la vacuna sarampión, rubeola y paperas. Pero ninguno de esos cuadros es grave”.

-¿Las mujeres embarazadas pueden ser vacunadas?

“La embarazadas no pueden recibirla. Se aplica en el puerperio inmediato, es decir, una vez que nace el bebé la mujer puede vacunarse porque no hay problema con la lactancia. Además quienes tengan una alteración con la inmunidad y los niños menores de 6 meses tienen contraindicada la vacuna”.

-¿Cómo se accede a la vacunación en Alvear?

“Deben acercarse al Vacunatorio más cercano con su cartilla de vacunación donde se chequean las dosis y se evalúa si requiere una dosis extra o lo que fuera necesario por lo que vital consultar con sus médicos de cabecera para chequear su calendario”.

F.B. (F.M. Viñas).