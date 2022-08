El pasado viernes 12 de agosto, se entregaron las 16 viviendas del B° Don Valentín, dónde 16 familias cumplieron el sueño de su casa propia con el esfuerzo desde la unión vecinal, la dirección de vivienda y del IPV.

La unión vecinal trabajo durante muchos años para poder lograr concretar la realización y entrega de estás viviendas ubicadas sobre calle 16 a solo 50m de calle Centenario. En diálogo con F.M. VIÑAS, el Lic. Fabián Giménez Director de Vivienda expresó: ‘Walther tenia la decisión política de hacerlo si o si a este barrio, estaba en un barrio rural, era un programa rural mancomunado’. El terreno había sido donado hace un tiempo y no estaba urbanizado con el trabajo de la dirección, del IPV y la unión vecinal es un trabajo en conjunto entre las distintas áreas afectadas al trabajo. ‘Es importante y animó a las familias a que conformen una unión vecinal, una entidad intermedia, que pidan asesoramiento de la dirección y nosotros los podemos acompañar y con esfuerzo se llegan estas familias lograron ayer el suelo después de mucho tiempo y esfuerzo’, remarcó.

IPV ha modificado las políticas de financiamiento, donde no se desvalorice la entidad y se pueda seguir trabajando y logrando la creación de nuevos barrios. ‘Lo que hace el IPV, es ver cada situación particular de cada familia y ve cuando no se pueden pagar las cuotas, eso lo que tiene trabaja como un órgano estatal social y trata de ver la situación de las familias y trata solucionar sus problemas de financiamiento’, detalló Giménez

Las 16 viviendas entregadas y las próximas ha entregar que están en construcción esos viviendas sustentables, el Bº Don Valentín es el primero de la provincia, donde se propone desde el IPV afrontar los problemas climáticos y de sustentabilidad que nos afectan a nivel mundial, nacional y local. ‘Es un prototipo con un diseño y abertura siempre orientada al norte y eso hace que atraiga mayor cantidad de energía solar y se pueda aprovechar más hace una gran diferencia, sumando los materiales con los que se trabaja’, explicó.