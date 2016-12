Stella Huczak tiene 32 años. Es de Carmensa y hace menos de una semana se reunió con Macri.

Stella Huczak es Diputada Nacional por el PRO. Nieta de inmigrantes polacos, hija de agricultores. Comenzó en política a los 17 y a los 19, al trasladarse a Mendoza para estudiar Licenciatura en Minoridad y Familia, se relacionó con Omar De Marchi. Ya se desempeñó en la Legislatura en los roles de Administración y Asesoría de Proyectos. También ha dictado talleres y dirigió iniciativas socio comunitarias.

“En Carmensa empecé a militar con Julio Zaragoza, un gran referente del Partido Demócrata del sur mendocino. Hacíamos actividades en la escuela y seguía las actividades de nuestro grupo en el área estudiantil y me propuso ingresar en política. Así me sume a las actividades partidarias. A los 19 años me vine a estudiar a Mendoza y proseguí militando, gracias a los referentes que Julio me fue presentando. Conocí a De Marchi, que en ese entonces era presidente del PD. Y la militancia que hacía en Alvear la comencé a realizar en Luján de Cuyo”, cuenta Stella.

“Yo tuve algunas ventajas, ya que mi escuela primaria y secundaria las hice en Carmensa y a la hora de comenzar la facultad tuve que irme porque mi papá me obligó. Si hubiera sido por mí me hubiera quedado en Carmesa trabajando la finca. La “ventaja” es que mi papá no me dejó que me quedara, sino que hizo todo lo posible para que yo siguiera estudiando”, afirma la Diputada.

Con respecto a su reunión con Macri, expresa: “fui invitada por la Comisión de Turismo de la Cámara y el ministro Santos me pidió que lo acompañara. Era la única legisladora presente. La idea del encuentro fue darle la información de lo hecho en el sector turismo durante 2016. También surgieron algunas actividades que se van a desarrollar en 2017, en Mendoza. Se trata de la realización de unas jornadas internacionales que van a beneficiar muchísimo al sector en Mendoza. Básicamente es una ampliación de la FIT (Feria Internacional de Turismo), con Mendoza como polo protagónico. En los próximos días se anunciarán todos los detalles”.

