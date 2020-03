El Monseñor Dr. Eduardo María Taussig determina que a partir del sábado 21 de marzo del año del Señor de 2020, a las 00:00h., y hasta nuevo aviso, todos los sacerdotes celebren la Santa Misa SIN ASISTENCIA DE FIELES y a puertas cerradas, en todas las Parroquias y Capillas del territorio de la Diócesis de San Rafael.

Quedan también suspendidas todas las celebraciones que requieran de la participación de los fieles laicos (por situaciones particulares, los Párrocos consultarán al Obispo, caso por caso)

Así mismo, se exhorta a los Párrocos y Administradores Parroquiales, a mantener las iglesias y capillas abiertas, en la medida en que resulte posible y con las precauciones de higiene prescriptas por los organismos oficiales de salud, para que los fieles puedan acercarse a orar y, eventualmente, recibir el sacramento de la Reconciliación.

Que los sacerdotes procuren de manera prudente, distribuir la Sagrada Comunión a los enfermos graves, atentos a las medidas de prevención dispuestas por los organismos de salud pública.

Los fieles laicos, sepan y confíen que sus sacerdotes celebrarán diariamente la Santa Misa por sus intenciones, aunque los laicos no estén presentes en dichas celebraciones.

Estas medidas estarán vigentes durante todo el tiempo necesario y podrán ser corregidas, agravadas o suspendidas, según se vea prudente hacerlo.

En este tiempo especial, se pide a todos los fieles, no olvidar a los más pobres y necesitados, tanto material como espiritualmente, lo mismo que la colaboración que sostiene a los ministros del culto y sus necesidades básicas.

El Obispo invita a convertir este momento de distanciamiento social como oportunidad de una gran cercanía espiritual personal, preparándonos para la Semana Santa y también como un tiempo para compartir oraciones y reflexiones en familia.

También pide que no olvidemos a los que viven solos, especialmente los abuelos, a quienes les toca atravesar estos días cargados de angustia y miedo. Por esto los invita a rezar por ellos y a no abandonarlos, sino más bien hacer uso de las tecnologías y sorprenderlos con llamadas, o hasta un simple mensaje que les recuerde que no están solos.

Se recuerda que la Diócesis ofrece la Santa Misa dominical, los domingos a las 10 h por canal 4 TVA y CTC, y se puede ver en cualquier momento del fin de semana, en el canal de YouTube de Productora San Gabriel y varias opciones diarias por los canales 21 San Rafael (aire) y EWTN (cable). Además que las tres repetidoras de Radio María en la Diócesis, ofrecen la transmisión de la Misa en diversos horarios, todos los días.

Así mismo, el Obispo insta a todos los católicos “a que aprovechen esta experiencia, como una oportunidad de vivir más profundamente la fe, con la confianza puesta en Dios y haciendo de sus casas, verdaderas Iglesias Domésticas, en las que todos podamos encontrarnos con Dios y entre nosotros, con el mayor fruto espiritual posible”.

Finalmente, el Obispo invita a todos “a suplicar la intercesión de la Santísima Virgen María de Lourdes, por medio del rezo del Santo Rosario, como también pedir la del Patrono San Rafael Arcángel (Medicina de Dios), para que pronto recuperemos la normalidad”.

