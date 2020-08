La Dirección General de Escuelas (DGE) tiene listo el borrador de una resolución en la que se dispone cómo se considerarán las licencias de los trabajadores de la educación ante la sospecha o positivo de Covid-19.

Allí se señala que los trabajadores que se encuentren realizando teletrabajo, en caso de ser aislados por sospecha de estar infectados con el Sars Cov-2, no podrán tomarse licencia. Esto implica que hasta que se confirme el resultado, los aislados deberán seguir cumpliendo sus actividades.

Tal norma abarca a la totalidad de los docentes de todos los niveles, aunque podría haber excepciones.

En cambio, sí se otorgará licencia a quienes resulten positivos o realicen actividades presenciales, quienes deberán aislarse en caso de sospecha de contagio. Estos son mayormente celadores, algunos directivos y administrativos. Involucraría al sector público y privado.

Desde el gobierno escolar confirmaron la existencia del borrador, aunque prefirieron no hacer declaraciones hasta tanto se publique oficialmente. Anticiparon que podría suceder la próxima semana.

Estado emocional

“Si lo aprueban no estaría de acuerdo porque uno es un ser humano como cualquier otro y debería tener los mismos derechos”, comentó Fernanda, profesora de Nivel Inicial: “Te muestra la desvalorización del rol docente en muchos aspectos. Uno hace esto por vocación y amor, de los que podés esperar algo es de los niños y las familias pero reconocimiento de otro lugar, nada”. Fabiana, profesora del Nivel Secundario, dijo que no sabía nada al respecto. “Me he quedado helada”, respondió ante la consulta de Los Andes.

“Creo que no tendríamos la capacidad emocional para afrontar eso y además seguir trabajando, porque por más que sea desde tu casa vos tenés que dedicarle tiempo a buscar información, preparar trabajos, presentar informes en la escuela, hacer videoconferencias y yo no creo que esté en condiciones para hacerlo como si no pasar nada”, consideró.

Riesgos

Alejandra Castelli, prosecretaria de Salud Laboral del Sute, el Sindicato de los Trabajadores de la Educación, dijo que estaban al tanto porque han estado en contacto con la DGE por el tema. Dijo que desde el área de gobierno consideran que sin el diagnóstico y aislados pueden seguir trabajando.

Los Andes consultó cómo se resolvería si la persona asilada no está en su casa y es llevada a otro sitio como un hotel y explicaron que la normativa sería para situaciones generales y esas particulares deberán evaluarse individualmente.

También llama la atención que si bien el aislamiento está vigente desde el 20 de marzo y ya casos dentro de este segmento con contagios, no se haya regulado este mecanismo con anterioridad.

“Lo que hay que informar es el procedimiento porque ya tenemos docentes y celadores con Covid o sospechados”, dijo Castelli. “Ningún docente hace trabajo presencial, pero la mayoría de celadores sí. Las escuelas están cerradas, ¿para qué ponerlos en riesgo?”, se preguntó.

Desde su punto de vista debería hacerse mantenimiento mientras que la mayoría de los directivos también podría trabajar desde su casa. Y destacó que quienes se encuentran en situación de sospecha o contagio confirmado deben informar a la Junta Médica y aportar certificación oficial.

Qué dice el borrador de la resolución

La resolución en estudio se denomina Instructivo de Licencia por Covid y tiene fecha 2 de agosto.

Allí se expresa que en caso de solicitud de licencia por esta enfermedad deberán considerarse:

1. Trabajadores presenciales (no docentes o directivos que asistan regularmente a su lugar de trabajo): si son contacto estrecho de positivo deberán hacer aislamiento obligatorio, no estarían obligados a trabajar (dispensas) y si dan positivo se les daría licencia.

2. Trabajadores no presenciales o remotos (teletrabajo): no corresponden dispensas ni licencia pero sí aislamiento obligatorio si son contacto estrecho. Si se confirmara el diagnóstico de Covid-19 tendrían licencia.

Para las dispensas deberá presentarse certificado médico al superior inmediato en tanto para la licencia deberá enviarse un mail a dgejuntamedica@mendoza.gov.ar.

