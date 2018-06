Este viernes, el director general de escuelas, Jaime Correas descartó que las vacaciones de invierno se puedan adelantar por el frío pero, además, señaló que está evaluando la posibilidad de adelantar el inicio del ciclo lectivo 2019.

“Yo propongo un calendario escolar, pero es abstracto, por ejemplo, para el chico que un día no pudo ir a la escuela porque no pasó el micro o porque yo no le hice llegar el abono; y hablo en primera persona porque me hago cargo. Ese día, entonces, lo perdió. De esta manera, todos fueron a la escuela 180 días, pero él fue 179. Por eso tenemos que estar atentos, trabajar en tiempo real. Estamos mejorando todos nuestros sistemas informáticos para enterarnos en el momento quién tiene dificultad con el abono, con la provisión de comida, damos respuesta rápida a los temas de calefacción u otros, hay una gran inversión en reparaciones y refacciones, es una tarea titánica que asumimos y llevamos adelante”, comenzó a explicar Correas.

El funcionario no dejó pasar la oportunidad para dedicar una indirecta al sindicato docente (Sute). Convocó a trabajar en conjunto y dejar de lado el “lamentable papel” que realizan representando a sus afiliados. “Los convoco para que dejen de buscar un hecho aislado (en referencia a las denuncias por problemas de calefacción que expuso el gremio) para hacer creer que las cosas no funcionan y se sumen a esta agenda común y trabajar en conjunto, ya que pueden aportar muchísimo y cumplir un gran papel. Creo, que hoy cumplen el papel lamentable de negociar mal la paritaria y por eso los docentes no tienen clausula gatillo y hacer que un caso aislado haga parecer que nada funciona”, disparó.

El titular de la cartera de educación de la provincia afirmó que se respetará el calendario escolar, que fue planteado a nivel nacional. Así, descartó que el receso invernal se pueda adelantar. “Las vacaciones no se van a adelantar por el frío: los estudiantes irán a clases hasta el viernes 6 de julio y regresarán a las aulas el lunes 23 del mismo mes”.

“Además, estamos trabajando en el calendario del año que viene porque queremos hacer los ajustes necesarios para ir consiguiendo, entre todos, un calendario escolar lo más amplio posible. Si logramos ir modificando, por ejemplo, algunas jornadas que aún nos quedan en días escolares y llevarlas a un sábado, nos allanaría muchos caminos, porque nos va a permitir tener más días de clases. La ventaja de esto es que, por ejemplo, si en una escuela de Malargüe se rompe la caldera, ese alumno no pierda ese día y otro más por jornada. Es decir, ampliando el calendario, se ve menos desfavorecido el estudiante”, señaló Correas.

Otra posibilidad para garantizar los 180 días de clases es adelantar el inicio del ciclo lectivo en el 2019. Correas indicó que colocó a gente de su confianza a estudiar y evaluar esta opción que no descarta.

“Es algo que yo también estoy estudiando personalmente. Esto es porque a veces empezamos tarde por esta costumbre de que tenemos que comenzar después Vendimia. Entonces arrancar antes es una de las posibilidades. Nos hemos sentado a ver el calendario y pensamos: ¿cómo podríamos tener más días de clases? Y la verdad es que hay dos o tres lugares donde hay cosas que se pueden observar. Hemos corregido el 70% de los días que se perdían antes, hay un 30% que todavía lo podemos evaluar. Como digo, realizar alguna jornada un sábado, como muchas escuelas lo hacen y no hay que descartar iniciar antes de marzo las clases el año que viene. Creo que es algo que deberíamos y estamos evaluando”, cerró el funcionario.

