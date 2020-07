La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció 47 puntos de conectividad en distintos puntos de la provincia. Esta herramienta se suma a la serie de estrategias de la cartera cuyo objetivo es garantizar el acceso a internet a los/as estudiantes para que puedan continuar con sus trayectorias educativas en contexto de cuarententa.

Así, estos puntos de conexión que, vale aclarar, son libres y gratuitos, están ubicados en bibliotecas, plazas y centros culturales, entre otros de Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, San Rafael, Malargüe, General Alvear y San Carlos .

En nuestro departamento estarán ubicados en: Merendero Circunvalación / Centro Integrador Comunitario, Jardín Maternal 194 “Luna de papel”(San Pedro del Atuel), Jardín Maternal 301 “Castillito de mis sueños”(Colonia Alvear Oeste), Centro Tecnológico Comunitario (Ciudad) y Tecno Sum en Bowen

«Uno de los grandes problemas que ha mostrado esta pandemia es la gran diferencia de conectividad que hay en la Argentina, más allá de los dispositivos que haya para conectarse o no, hoy tenemos un gran problema de conectividad no sólo por una cuestión de costos sino también de cobertura. Entonces, el objetivo de estos puntos es que aquellos chicos/as que no dispongan de conectividad tengan la posibilidad, dentro de los protocolos, de la cercanía a sus hogares y de la no aglomeración, poder llegar a una buena fuente de conexión fácilmente», comenzó a explicar José Thomas, titular de la DGE.

«Este es un recurso para solucionar rápidamente un problema de conectividad. He planteado antes la necesidad de pensar en una ley que garantice internet gratuito para estudiantes en su casa. Esto hay que pensarlo en el mediano y largo plazo. Cada chico que esté en edad escolar tiene que tener acceso a un internet educativo, a los contenidos de los portales educativos de las jurisdicciones y que en esos estén todos los materiales que necesitan para atravesar su trayectoria educativa. Ése es el sentido. En un primer paso, los municipios pueden colaborar como lo han hecho con estos puntos wifi. Luego pueden ayudar para conexiones de internet en puestos o lugares alejados para brindar cobertura adonde no llegan las empresas», sumó.

Thomas no descartó la idea de que en algún momento, las escuelas de Mendoza tengan wifi (actualmente, no todas tienen este servicio). Aseguró que en esta segunda mitad del año, se empiecen a agregar puntos de conectividad y «que pueden ser las escuelas para lo cual hay que armar los protocolos y hay que disponer de la parte tecnológica para que funcione correctamente. La gran mayoría de los municipios ya lo tenían y ha sido solo una adaptación por eso arrancamos por estos puntos», dijo.

Estos 47 puntos de conectividad son gratuitos y ya están funcionando. En algún momento, se evaluó la posibilidad de que se utilicen con usuario y contraseña pero según el director general de escuelas, ése era un proceso complejo que no tenía sentido por la forma en la que se van a utilizar.

Son de uso libre, la verdad que la complejidad de ponerle usuario y contraseña a cada de los puntos para cada alumno/a no tiene sentido en la forma en la que se van a utilizar. «Esto es como darle un dispositivo con un módem a un alumno/a, tiene acceso libre. Además, en los puntos de conexión habrá gente siguiendo los protocolos y controlando lo que haga el alumno/a. También habrá tiempos de usos, para garantizar que no haya aglomeraciones en estos sitios», cerró.