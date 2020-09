Durante la semana pasada la Cooperativa Anulen Suyai y la Planta de RSU (Residuos Sólidos lograron vender 5860 kg de Lata y 26700 Kg de Cartón. Además, también se entregaron 7540 Kg de Cubiertas para su posterior procesamiento para reciclado. Estas acciones generan ingresos para las 21 familias de la Cooperativa y para el mantenimiento de la planta de RSU, pero, además, contribuyen al cuidado del medioambiente.

En dialogo con F.M. Viñas Carlos Pía, Director de Gestión Ambiental explicó que no solo es una venta, si no que algunos materiales como los neumáticos fuera de uso, desde hace un año, se entregan a una empresa que los coprocesa, “se entregan gratuitamente. No tiene valor comercial para nosotros, pero a una empresa le sirve para producir cemento”, con esto deja de usar un 30% de carbón de coque, que de otra manera se debería extraer de minas.

En el caso de los materiales que se separan para luego ser reciclados “hay 3 o 4 patas que son importantes”. En primer lugar, los vecinos en sus casas haciendo la separación adecuada. En segundo, el trabajo de los recolectores quienes hacen la recolección diferenciada y el sector industrial.

En este último, con el camión conseguido hace unos años, se hace una recolección en las industrias de material en cantidades mayores y de excelente calidad como hojalata y cartón, “algunos industriales incluso nos piden los insumos a nosotros, como por ejemplo la bodega La Bowense, con las botellas”.

En Anulen Suyai hay 21 cooperativistas, por la pandemia algunos no están yendo a trabajar al ser personas de riesgo, o tener hijos menores a cargo. Sin embargo, se ha podido hacer un importante trabajo, camino a aumentar el número y la calidad de lo recuperado. Pía hizo un especial hincapié en la separación en casa, que hace que la labor de quienes allí trabajan sea más simple e higiénica y se mejoren los rendimientos.

Algunas industrias del departamento han comenzado a vender sus residuos directamente, separando cartón, botellas y vidrio roto, madera, generando un ingreso extra. “Es un buen camino para también reducir la cantidad de residuos que llegan a la planta. No solo la temática es como reciclamos, sino también como hacemos para reducir nuestros residuos”, completó.

A.C.