Esta semana, el Honorable Concejo Deliberante tratará en sesión extraordinaria el proyecto de presupuesto 2022 enviado por el ejecutivo municipal. En relación al año anterior, la pauta de gastos para el año entrenate tiene un aumento del 30% en relación al anterior aunque el ejecutivo debe estar atento a las variables y al ingreso de la participación Nacional, Provincial y la recaudación propia del departamento.

Consultada sobre el trabajo de los distintos bloques, la concejal por la UCR Patricia Salice señaló en diálogo con F.M. VIÑAS: ‘Entre las tareas de los ediles del HCD, la revisión y aprobación del presupuesto para el próximo año es una de las principales porque bajo su mirada esta el gasto y las distribución de los fondos con los que contara el departamento para trabajar, llevar a cabo con obras, programas, nuevos puestos de trabajos, aumentos, talleres y programas financiados por la comuna departamental‘.

A los largo de los últimos días, los diez ediles del cuerpo legislativo local han recibido a los funcionarios de las distintas áreas del municipio, quienes han defendido la proyección de gastos para el año entrante y explicado en qué se destinarán las distintas partidas: ‘Este periodo la tarea legislativa es el análisis del presupuesto y tarifaría que va a estar vigente el próximo año, todo confeccionado con las variables que ocurren’.

Teniendo en cuenta que una vez más el Tribunal de Cuentas de la Provincia aprobó la rendición de cuentas de la Municipalidad de General Alvear correspondiente al ejercicio 2020 certificándose la transparencia institucional de esta gestión, Salice destacó: ‘Ahí se ve la capacidad de administrar los recursos aprobados, el gastos de ese dinero o creada la partida y no gastar más de lo que tenés efectivamente. Es lo que hace que el municipio no tenga déficit y no ha tenido y es lo que hace que tenga sus cuentas aprobadas’.

En este sentido subrayó: ‘Hay que dejar claro, que quien ejecuta el presupuesto es el Ejecutivo que fue elegido por el voto popular y reafirmado en las últimas elecciones’.

Sobre las reuniones con cada secretario y funcionario que dio respuesta a cada duda o inquietud sobre la planificación para el próximo año manifestó: ‘Debemos corroborar variables, que el incremento no sea desproporcionado y que haya tenido en cuenta el presupuesto Provincial, Nacional e identificar cada una de las partidas si han recibido está proporción de aumento y si no lo han recibido hablar con cada uno de los secretarios o si han recibido mayor porcentaje en algunos casos muy especiales, consultar con cada uno de ellos que son los encargados o directores de armar este presupuesto.