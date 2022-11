Tras un pedido de sesión especial la Concejal del Frende de Todos junto a Silvina Maelzi, Raquel Yunes, Adrian Caltabiano y Ariel Andrés declararon la emergencia agropecuaria por las heladas que afectaron a gran parte de General Alvear

En diálogo con F.M VIÑAS la concejal destacó: ‘Tenemos una sesión especial donde pediremos que se declare la emergencia agropecuaria, es de público conocimiento las heladas que hemos tenido y no solo esta problemática si no también los vientos ya que desidrata a la planta y el productor sigue afectado, debido a estos reclamos decidimos presentar esta declaración para que el ejecutivo tenga herramientras para brindarles a los productores afectados’

Además habló acerca de la reunión que se realizó desde el ejecutivo: ‘Nuestro bloque no participó de la reunión porque no tuvimos la información correspondiente y de una manera adecuada, si escuche los anuncios y son positivos porque son necesarios, debemos ayudar a gestionar ya que muchas veces vemos que las medidas solo llegan a los grandes productores y a los pequeños productores por ejemplo de nuestro departamento no llegan. También escuche los anuncios del Ministro de Economía y creo que es la forma de trabajar con los tres niveles’