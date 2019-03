Desde la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de General Alvear se entregaron 1.200 kits escolares a estudiantes de escasos recursos. En la mañana de este miércoles -inicio del ciclo 2019- se finalizó con el operativo de entrega.

Desde la semana pasada se ha asistido a muchas familias del departamento en este sentido. En la eficiencia de la campaña se destaca la actitud de los docentes de diversas instituciones escolares que relevaron a la Comuna sobre la situación que atraviesan muchos estudiantes para tangibilizar la solución.

“Esto se hizo con planificación porque no se puede comprar de un día para otro. A mediados de febrero ya teníamos los útiles en el Municipio listos para entregar pensando y previendo que muchos niños no tendrían lo necesario para comenzar. Seguramente han quedado niños que no recibieron materiales pero en poco tiempo supliremos el faltante” reflejó Pablo Reyes, Director de Desarrollo Social.

Además, Reyes destacó que estas acciones permiten conocer la realidad de cada establecimiento y de esta manera construir un análisis más completo para futuras acciones similares. “1.200 chicos con necesidades de esta índole pueden comenzar las clases”.

“Nos preocupa mucho que hay chicos que no pueden asistir a clases por el faltante de materiales escolares. El único vehículo de movilidad social es la educación y garantizarla significa brindarle a cada estudiante lo necesario para su cometido”

“La pobreza se asume, se analiza y se ataca con acciones concretas, después se discutirá si las acciones fueron las correctas o no pero hay que actuar. Años atrás la comuna se lavaba las manos con ayudar a los sujetos de la educación y pretendía que esa responsabilidad la tomara la provincia y la verdad que poco se hacía en este sentido”, añadió el Director de Desarrollo Social.

F.B.