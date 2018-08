El día Lunes 13 de agosto a las 9:30 horas estará sesionando en el HCD, la Comisión de Economía de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza que preside el Legislador Alvearense Gustavo Majstruk.

En dicha reunión se abordará junto a productores locales el Proyecto de Ley N° 74.419, autoría del Diputado Ricardo Manzur, denominado “Protección al Productor Vitivinícola, estableciendo la obligatoriedad de registración de contratos de compra-venta de uvas”.

Gustavo Majstruk hablo acerca de los preparativos de esta sesión que se llevará a cabo en el departamento en el cual se abordará cerca uno los proyectos más importante que se ha tratado este año legislativo y qué tiene que ver con un proyecto que inicialmente ingresa a través del Diputado Manzur, el cual establece obligatoriedad de registración de contratos de compra-venta con cláusulas claras.

El ejecutivo envió una nota para que esto se amplíe también para la frutas para industria con lo cual comienza una ronda de consulta con los productores, como así también con industriales por lo que el día lunes se llevará a cabo en el HCD de General Alvear una reunión con todos los productores el departamento. Luego a las 16:00 horas se lleva a cabo una reunión en la sociedad rural en San Rafael y a las 18:00 horas en la Cámara de Comercio de San Rafael, pensado para los industriales. El fin de la misma es para tratar de acordar y consensuar un proyecto, que si se establece como lo viene pidiendo los productores será una herramienta fundamental, y que tiene que ver con la obligatoriedad de un contrato de compra-ventas ya que muchas veces ocurren que las reglas no quedan claras al principio y luego terminan incluso judicializandose y en algunos casos en la nada, porque ni siquiera hay un contrato que establezca como debería ser el mecanismo de pago.

“Desde hace varios años venimos trabajando en un proyecto de incorporar un precio de referencia con la posibilidad de que el Estado a través de un organismo tenga que crearlo y reactivarlo con alguna dependencia como el IDR, que podría realizar este tipo de trabajo, o un nuevo ente, en donde se le de participación directa a los distintos productores en donde el estado pueda Establecer un precio de referencia, un precio mínimo para la producción, con la cual se le daría un salto de calidad al productor con algunas garantías de rentabilidad”, concluyó Majstruk.

Este es un poco la discusión que se está dando hoy, por lo que es sumamente importante que los productores puedan asistir y hacerse participes ya que la comisión es totalmente abierta para todos aquellos que quieran asistir, pero de interés principal para los productores primarios.

Se le ha solicitado al gobierno que dentro del proyecto de ley, porque no era así, que este contrato sea totalmente gratuito y que no sea un costo para el productor, ya que desde hace tiempo viene haciéndole frente a los impuestos elevados como hemos tenido estos últimos años, sino que sea una herramienta que le sirva al productor y que ellos no terminen haciendo cargo después de éstos costos.

Por lo que se invita a todos los interesados a participar.

