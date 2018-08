El vicepresidente 2° de la Cámara de Diputados de Mendoza del bloque del PD habló acerca de esta reunión que se está llevando en el Honorable Concejo Deliberante con la cual se busca lograr un diálogo con los productores, por una iniciativa de generar en forma obligatoria, un contrato que deben de suscribir los productores agropecuarios antes de llevar su producción a manos del Industrial.

Este es un contrato firmado entre el industrial y el productor, donde una vez entregada la mercadería, respeten los términos de este acuerdo que es lo que no sucede hoy en día. Este año hubo un montón de inconvenientes en el ámbito vitivinícola, en el acuerdo entre productores industriales, donde no se respetaron los términos aún cuando hubo una cosecha abundante y los industriales que son los que ejercen la posición dominante después de la cosecha, cambiaron las reglas del juego aumentando la cantidad de cuotas y bajando los precios y en donde directamente le informaron al productor que no le iban a comprar la uva si no que la iban a elaborar ellos.

Lo que se busca con esto es dar seguridad al productor agropecuario de la provincia, de que lo que se pacte se vaya a cumplir, tanto el industria vitivinícola, como así también para el durazno que va a la industria, la ciruela y hasta la aceituna, en donde todo esto sea obligatorio de que se suscriba ante un contrato.

Una de las cláusulas que busca este contrato es que a raíz de la suba del dólar se busque poner adentro de las condiciones una actualización para el caso de pago en cuotas.

La idea de esta reunión es es poder escuchar ambas partes y ver si hay alguna propuesta para enriquecer la iniciativa y transformarla en ley para que la próxima campaña agrícola y agropecuaria en la provincia tenga por ley la obligatoriedad de este contrato.

En dicha reunión se han hecho presente los distintos partidos políticos, productores y publico en general, donde El Ejecutivo ha dado un fuerte apoyo a este proyecto por lo que una vez hecha la ronda de consulta y enriquecido el proyecto en base a las distintas propuestas esto seguramente será ley.

Por su parte el Subsecretario de Agricultura y Ganadería Alejandro Zlotolow habló acerca de que el gobierno provincial está impulsando este proyecto que llevó en primera instancia el Diputado Manzur en donde es necesario profundizar la regulación entre la relación de productores, industriales y bodegueros.

El hecho de que exista un contrato y donde se establezca el precio, condiciones de pago y las condiciones de la mercadería es algo necesario y fundamental para poder defender el derecho de ambas partes. Este contrato tiene una cláusula de ajuste en el caso de que haya una situación en cambio de precio y que se vea beneficiado el productor.

“En una primera instancia el proyecto fue enfocado solamente al sector vitivinícola y donde nosotros y el poder ejecutivo lo ampliamos a lo que es frutícola y lo que es la elaboración para industrialización y también hacia la parte olivícola. Esto se debe a la inquietud de los productores que entregaban sus productos a la industria y no tenían certeza de cuanto se le iba a pagar, a qué precio y el plazo y las condiciones que tienen que estar homologadas por ejemplo: el calibre de la ciruela como así tambien para el durazno”, explico Zlotolow.

A.E