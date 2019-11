Luego de los pedidos y aparentes consensos para comenzar a tratar reformas a la Ley 7.722, distintas organizaciones comenzaron a movilizarse a lo largo de la provincia y a expresar por distintos medios su oposición a dichas medidas. Este lunes a partir de las 20 horas, el pueblo de General Alvear volvió a congregarse para defender la Ley 7.722. La convocatoria fue en la Plaza Departamental y fue promovida por la Multisectorial y la Asamblea del Pueblo, entre otras entidades.

Las movilizaciones se dan en el marco de embates legislativos, empresarios y mediáticos para intentar modificarla, incluso derogarla. Se pretendería hacerlo antes del cambio de gobierno para evitar un costo político a la nueva gestión. Los números en ambas cámaras legislativas estarían dados gracias a acuerdos entre el oficialismo y la oposición.

La reforma, que permitiría comenzar con ciertas explotaciones mineras, hoy restringidas por la norma, aceptando la utilización de algunas sustancias, hoy prohibidas en la minería metalúrgica, estuvo en carpeta de casi todas las fuerzas políticas, especialmente en las dos mayoritarias.

CONVOCATORIA EN LA PLAZA DEPARTAMENTAL

Cientos de alvearenses se autoconvocaron anoche copando el espacio con carteles y pancartas rechazando cualquier modificación a la legislación que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería.

Uno de los oradores fue Miguel Ángel Rodríguez quien se manifestó a favor de la movilización y destacó que “la continuidad de nuestra lucha por el agua está garantizada en el tiempo por estos jóvenes maravillosos. Estamos recibiendo alguna información sobre el tratamiento y la posible modificación de la Ley surgida de dos legisladores justicialista. El Bloque PJ en la Legislatura no quiere tratar los proyectos de sus propios senadores y pretenden que el oficialismo presente un proyecto para tratar la 7722”.

En la misma línea convocó a todos los vecinos a partir de las 11 de este martes a participar de otra Asamblea en la que se definirán las medidas a tomar en base a lo que ocurra en la Casa de las Leyes provincial en torno al tratamiento y/ derogación de la “Ley del Pueblo”.

Por su parte Marcos Techeira realizó un recorrido histórico de las extracciones desmedidas de nuestros recursos por parte de grupos empresarios extranjeros que se asentaron en nuestro país: “Trajeron infierno, explotación, llanto y hambre y hoy justificando todo esto desde su lógica neoliberal y corporativa un mundo para pocos sostenido con mentiras y respaldado con el terror de sus bases militares. 500 años de tristeza par a un pueblo humillado, desocupado y perseguido. Comprando voluntades hoy vienen por nosotros y por eso defendemos la 7722. El agua de Mendoza no se negocia”.

El Intendente Walter Marcolini, se mostró sorprendido por lo que se pretende modificar en la Legislatura: “Lo dijimos el viernes cuando retorné al departamento: No hemos sido consultados y nos enteramos a través de los medios de comunicación de un avance importante en materia de modificar la 7722. En principio tenemos la misma a postura porque en el marco de la ley se puede hacer minería, no es anti minera, solo que prohíbe el uso de sustancias toxicas”.

“Estamos transitando 11 años de crisis hídrica sin precedentes donde tenemos que cuidar las fuentes y cuencas de agua y es fundamental para todos los departamentos mas allá de los consensos en los más poblados de la provincia que hace falta generar fuentes de trabajo, que eso no se discute, pero también se pueden generar a partir de la alimentación”, subrayó.

“Hay un intento de modificación y hay un avance con consenso de sectores industriales cámaras empresarias y sindicatos a favor de la modificación. Hay una fuerte presión hacia los legisladores y el Gobierno deberán asegurarse los controles y explicarnos cómo pretenden hacerlo”

En la misma línea, Marcolini aseguró que Alvear ha dicho claramente: “No a la modificación de la Ley. Pero si no alcanza con los departamentos de Alvear y San Carlos, que son los que parecen que están a la vanguardia, y no nos alcanzan los legisladores hay que intervenir y ser escuchados porque hay que estar atentos a la redacción de la Ley que quieren armar. En ese sentido me parece prudente la actitud del pueblo alvearense”.

“Alvear no es antiminero sino que pretendemos la defensa del agua y la no contaminación. Reclamamos la preservación de las fuentes de agua y que la actividad minera esté condicionada a métodos que no contamine”, manifestó el Jefe Comunal.

F.B. (F.M. Viñas).