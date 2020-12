Desde la Cámara de Turismo local esperan que la temporada 2020/2021 sea provechosa para los proveedores que desde hace semanas se han preparado para recibir turistas de otros departamentos y distintos puntos del país.

Luego de un año difícil para el sector, en vísperas de la época estival, esperan que la llegada de visitantes a los sitios atractivos que tiene Alvear mejore la situación: ‘Le estamos poniendo el hombro día a día para llevar adelante esta situación. Desde la Cámara estamos pensando en la posibilidad de tener una buena temporada de verano pero todavía la gente tiene los miedos que tenemos todos. Todavía lo que no está claro es el tema de los permisos‘, explicó Gustavo García en diálogo con F.M. VIÑAS.

Respecto a la incertidumbre que trae aparejada la situación sanitaria, García indicó que ‘hay mucha gente que consulta acerca de que si pueden viajar, le decís que si y después llaman diciendo que no le dan el permiso. En lo particular lo que me tiene preocupado es ese tema. Los que tenemos alojamientos hemos visto que casi todos los colegas están haciendo tipos de promociones para el fin de semana largo‘.

En este sentido señaló: ‘Hemos visto que los precios son accesibles para quienes vienen a General Alvear y el producto que tenemos es bastante interesante en la parte gastronómica y alojamiento‘.

Por su parte Carlos Weiner aseveró que ‘están todas las expectativas‘ y en la misma linea subrayó: ‘Estamos esperando un año con muchos turistas. Queremos que la gente elija la ciudad de Mendoza sobre todo General Alvear y los alrededores‘.

Sobre las dudas de los posibles turistas agregó: ‘El tema del miedo existe pero en estos nueve meses nos hemos estado preparando a través de los protocolos, disminuyendo la cantidad de alojamiento que puede llegar a tener un lugar que se dedique a eso. En el caso de los servicios turísticos trabajaremos con cupos limitados’.

Finalmente puntualizó: ‘Hemos propuesto mucho lo que son grupos familiares. Sabemos que Alvear tiene la característica que pueda entender bien al viajero y al viajero familiar. Hasta ahora la respuesta es buena’.