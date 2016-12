Desde la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros solicitaron públicamente la reapertura de la mina de uranio “Sierra Pintada”. Fue el titular de la entidad, Mario Chaver, quién subrayó que “no puede ser que San Rafael tenga la mejor mina de uranio del país y esté parada, sobre todo cuando necesitamos ese material para la tres centrales nucleares que están en funcionamiento, y más aún pensando en las otras tres nuevas centrales que vendrán”. Chaver no titubea cuando afirma que “a Sierra Pintada hay que ponerla en producción ya. Obviamente remediando lo que se hizo mal en el pasado”.

A propósito de eso aclaró que “no hay que olvidarse que en aquella época no se aplicaban ni se conocían los conceptos de remediación que hoy se emplean. Por lo tanto, no se puede decir que en Sierra Pintada se trabajó mal. Debe quedar en claro que para el tiempo en el que se producía, donde no se conocían los nuevos métodos, se trabajó bien.”

Sobre la ley de protección del agua (7722) afirmó que “ya nadie discute sobre eso, es una legislación que está y hay que respetar, pero eso no quiere decir que no tengamos ningún tipo de minería en Mendoza. Ya se tiene que terminar con ese discurso de que si tenemos minería no hay agro, porque las diversas economías pueden convivir, tal como ocurre en todas partes del mundo. Es decir, el turismo, la agricultura y la minería pueden trabajar por igual sin afectar al otro”.