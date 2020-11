Este sábado 28 de noviembre, la Cámara de Comercio de General Alvear en conjunto con la Cámara Joven realizaron el 16° Encuentro de Valores en el marco de una jornada en la que también se distinguió a entidades, socios y personalidades abocados al desarrollo de las actividades económicas del departamento.

Bajo un radiante sol y con un cronograma escueto producto de la situación sanitaria, la institución madre de General Alvear premió las diferentes categorías que anualmente se destacan en comercio, agricultura, turismo, ganadería e industria.

Ante la presencia de los galardonados, representantes de la entidad y autoridades municipales, el presidente de la Cámara Joven Nicolás Alonso abrió la serie de discursos de la mañana: ‘Todo el equipo de Cámara Joven es fundamental para poder lograr un nuevo encuentro ‘Valores’ diferente. En este momento tan difícil hubo mucha gente que estuvo haciendo cosas relevantes e importantes para la sociedad y su futuro‘.

Y en la misma línea destacó: ‘Desde la Cámara Joven trabajamos en el desarrollo regional. Este es uno de los eventos en el que venimos trabajando hace mucho tiempo. Premiamos a gente que en cada acto cotidiano premia un valor. Quisimos hacer el evento para que principalmente estén los premiados’.

Luego de las palabras de Alonso, se procedió a reconocer a Herman Lorenzo (pres. Cámara Joven mandato cumplido) y en lista las siguientes distinciones:

ESFUERZO ACADÉMICO: Agustín Martínez Haarth.

DESEMPEÑO DEPORTIVO: Ángelo Zancan.

SOLIDARIDAD Y ENTREGA: Merendero “Mari Barrio el Parque”.

PERSEVERANCIA EN EL MATENIMIENTO VIVO DE OFICIOS TRADICIONALES: Hugo “Galleta” Arrieta.

DEDICACIÓN, VALENTÍA Y COMPROMISO: Enfermeros del hospital enfermeros argentinos.

APORTE AL DESARROLLO EDUCATIVO, CULTURAL Y SOCIAL: Pos Morten Sra.Norma Muzia de Mendez.

JOVEN DESTACADO: Emiliano López.

También se entregaron Menciones y Distinciones a personalidades del medio referentes de la Cámara de Comercio que cumplen 25 años como socios: Sr. Luis Alberto Sánchez Bastías, Vidriería Diagonal, Estación de Servicio Ruta 188, Solo Bici y a la Escribana Mónica Monzón.

Por su parte, la Cooperativa Vitivinícola Gral. Alvear Ltda. y el Sanatorio GASA fueron agasajados por cumplir 50 años de socios.

El discurso de Andrés Vavrik separó las distinciones de la jornada e hizo referencia al crecimiento de la Cámara de Comercio: ‘Esto es un mérito total de los chicos de la Cámara Joven. La Cámara tiene un equipo de muchos y tomamos el desafío de hacer que todos los eventos se realicen. Lo más importante que tiene la Cámara son los empresarios del sector privado y es a quienes nos debemos. Este año en Mendoza y General Alvear se trabajó re bien‘, indicó el presidente de la entidad.

‘El Intendente siempre priorizó el trabajo sin descuidar la Salud. Además prepararon a quienes trabajan en el Hospital para antes que el virus llegue. Hace 22 año de formó la Cámara Joven y 22 años después es nuestro emblema. El presidente de Cámara Joven es un referente nacional de la juventud emprendedora‘.

‘Los empresarios muchas veces aprendemos de los errores. Si combinamos la sabiduría de la gente la grande con la fuerza de la juventud vamos a seguir logrando cosas juntos. Era importante realizar esto. Al emprendedor se lo ha castigado mucho y en los últimos tiempos de empezó a despreciar el mérito y eso nos preocupa. Además es un llamado de atención para que nuestros dirigentes sepa que hay un grupo de jóvenes dispuestos a dejarlo todo y estamos convencidos que del que se sacrifica siempre logra su cometido‘.

Por actividad, la Cámara de Comercio distinguió la capacidad, aptitud y crecimiento en el contexto de un año difícil para el desarrollo de cada una de las siguientes actividades:

Comercio: La Casa del Plomero

Martin Debernardi expresó: «Es un honor que la Cámara reconozca el sacrificio de tantos años. Quiero agradecer a los colaboradores de negocios directos o indirectos que sin ellos no seríamos nada. Además agradecer a mi familia y mi esposa que me han apoyado en este proyecto. Al principio no creí que fuera a dar resultados«.

Industria: Cubi Frut

«No esperábamos este reconocimiento. Nuestros padres fueron pioneros en esta zona. Nos dejaron la enseñanza de nunca decaer, caerse y levantarse las veces que haga falta y queremos transmitirlo a todos. Con respecto a nuestro emprendimiento lo logramos con mucho sacrificio y siempre apoyando a General Alvear«, señaló Raquel Gattas.

Por su parte, Gustavo Oller destacó: «Quiero saludar y agradecer principalmente a la Cámara y amigos que nos ayudado a que esto sea posible y podamos llevarlo adelante«.

Agricultura: Juan Carlos Cañadas

«Estoy muy agradecido en especial con mi familia que me acompaña siempre. Los agricultores solemos tener problemas porque las decisiones políticas no nos acompañan. Además nuestros vecinos nos quieren sacar el agua. Le agradezco a Dios que soy agricultor porque hago lo que me gusta«, destacó.

Ganadería: Agropecuaria Los Huarpes S.R.L.

«Para mis socios y para mi recibir este reconocimiento de parte de la Cámara es hermoso. Quiero compartirlo con todo el personal de campo, asesores, profesionales y amigos que directa o indirectamente nos ayudan. Hace poco Los Huarpes desarrolla la actividad comercial en Mendoza. Por eso quiero reconocer y saludar a productores con amplia trayectoria. Gracias por el apoyo de todos«, pronunció uno de los socios de la firma.

Turismo: Casas Vivas de Arboles

Alberto Polkosnik indicó: «Quiero agradecer al Intendente y la gente de Turismo por haberme capacitado en este rubro y a mi familia que siempre me acompaña. Siempre supe de plantas pero no de turismo pero día a día aprendo acerca de esto«.

Joven Empresario: Federico Rodríguez Dadda

«Quiero agradecer a quienes trabajan conmigo. Para emprender hay que estar confiado en uno mismo y pensar que se puede a pesar que hay factores en lo económico, ambiental o el caso de la pandemia, que no los podemos modificar por eso tenemos que ponerle todas las ganas a los factores que si podemos modificar’

‘Creo que Alvear es un gran lugar para emprender, quienes vivimos acá no tenemos en cuenta la tranquilidad y la seguridad que hay. El ir al trabajo y que no y pase nada o no haya tráfico son motivos más que suficientes para que los jóvenes que están pensando en irse o emprender en otro lado no lo hagan«, expresó.