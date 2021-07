La comisión de la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento sigue trabajando para brindarle a los alvearenses un espacio para compartir y disfrutar de distintas actividades como el espacio de lectura, talleres de grafología, talleres de braille, dictado de danzas folkloricas y se prepara un espacio cultural para hacer presentaciones.

Desde hace un tiempo se han visto las renovaciones y el trabajo que se viene realizando en la Biblioteca Popular departamental con una comisión que comenzó en 2019 y fomenta la utilización de estos espacios con diversas actividades, como siempre todos los arreglos, la remodelación y los trabajos que se hacen por parte de la comisión es ad honorem y se cuenta con la cuota que pagan los socios.

Con toda la situación de covid-19 se ha tenido las puertas cerradas, solo se ha podido abrir unos meses del 2020 y 2021 pero se aprovecho a trabajar en mejoramientos.

En diálogo con F.M. VIÑAS, Rodrigo Tijeras, Presidente de la Comisión, expresó: ‘Si bien en julio comenzaron algunos talleres como es Jorge Rubio con la Carreta danza folklorica ya están dictando clases, también hay gente de grafologia, la gente de braille esta Walter Alvarez y Silvina Castro, también un zoom, nosotros también queremos hacer un espacio cultural que se llama Teatro la Fusa lo que es el salón de acto se va a transformar en un espacio cultural y están pintando y remodelando’, detalló.

Se espera poder abrir las puertas para el 12 de agosto día de General Alvear, la biblioteca no solo brindara un espacio dedicado a los libros sino se trabaja para tener un espacio propio donde se puedan dictar cursos, realizar talleres, formar un lugar comunitario donde se puedan realizar exposición de obras, talleres de pintura o presentación de libros se espera desde la comisión poder formar en la ‘Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento’ un espacio social para todo el departamento.

Las puertas estuvieron cerradas a causa de la pandemia y por decisión de la comisión no se trabajo porque no se creía esencial: ‘No queríamos poner en riesgo a la gente, no creíamos que era algo esencial, si bien esta bueno libros o algo que leer en épocas de encierre pero no veíamos necesidad, la gente entiende y cuando abríamos la gente decía que lastima que no podíamos tener abierto más tiempo, más días pero siempre comprendiendo’, remarcó.

Alvear cuenta con cinco bibliotecas: ‘Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento‘, ‘Escritores Alveareses‘ de Poste de Hierro, ‘José Hernandez‘ de San Pedro del Atuel, ‘Biblioteca Popular Gral Carlos María de Alvear‘ de Alvear Oeste, ‘Antonio Dimarco‘ de Bowen.