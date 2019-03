La audiencia pública no vinculante para definir la nueva tarifa del gas se convirtió en un escenario político, ya que además de numerosos usuarios, asistieron varios dirigentes de la oposición que dejaron en claro su postura en relación al incremento que reclama Ecogas.

El encuentro se desarrolló en la sede del Ente Regulador del Gas (Enargas), en el centro mendocino, cuyo salón quedó chico por la gran cantidad de usuarios que sin éxito intento ingresar, para escuchar las distintas voces. La empresa Ecogas reclama un incremento del 29% en cargo fijo, es decir sólo por gastos de distribución.

Numerosos usuarios portando pancartas y carteles en contra del aumento solicitado y en reclamo por el costo de la tarifa actual, llegaron hasta la sede de calle 25 de Mayo al 1400 para expresar su descontento por este nuevo incremento que viene a agravar la economía de los mendocinos.

Martín Sevilla, titular de Consumidores Mendocinos, afirmó que “los aumentos acumulados del cargo fijo, siempre en valores nominales, desde abril 2015 a abril del 2019 fueron de 5.415% y el cargo variable fue 6.850%. Mientras tanto, el salario mínimo aumento 165%, es muy contradictorio e insostenible”.

“Encontramos que la empresa tuvo distribución de dividendos en marzo del 2018, es decir, ganancias neta por 620 millones de pesos, en dólares, y a depositarse en plaza Nueva York. Por otra parte, han aumentado los niveles de rentabilidad, del primer semestre del 2017 al primer semestre del 2018, en el orden de 810%. ¿Cuántas familias mendocinas han obtenido un aumento en sus ingresos en un solo año del 810%. No se puede seguir con estos tarifazos“, dijo visiblemente molesto el abogado.

Por su lado, Mario Vadillo, diputado provincial y referente de Protectora, afirmó que “lo más importante que quedó de esta audiencia pública por parte de Protectora fue que el diputado nacional José Luis Ramón al hablar, le expresó claramente al Ente Regulador y a Ecogas que va a ser el futuro gobernador de la provincia y la primera actitud que va a tomar es cuidar el gas de los mendocinos, y para eso, Ecogas se tiene que ir, tiene que dejar la provincia, y tiene que venir una nueva empresa, una empresa de mendocinos, ética, que quiera a los usuarios y no se robe las inversiones de los usuarios”.

El dirigente sostuvo que “queremos que la nueva empresa no le cobre estimado a los usuarios, facturas truchas o apócrifas, y principalmente una empresa que no se vaya a Córdoba y se lleve todo el dinero que le saca a los mendocinos a Estados Unidos. Nosotros necesitamos que el recurso natural que es nuestro, no se lo lleven a otro lado. Queremos que sea un diferencial para nuestras empresas y para la calidad de vida de nuestros usuarios“.

El legislador mendocino explicó además que “el aumento que hubo en octubre, aunque nadie lo haya notado tanto, porque fue en verano, fue de un 60% para los que menos tienen y de un 20% para los derrochones, que se les dice. Eso ha producido un aplanamiento de las categorías, es decir que el R1 y el R3-4, que eran los extremos que tenían un 118% de diferencia, ahora tienen solamente un 10%. Esto es muy grave porque afecta al que tiene menos. Este Gobierno y esta empresa, lo que hicieron es subir las categorías, aplanar el R1 y el R3-4 y pasamos en 2016 de un valor por metro cúbico de 2 a 4 pesos de diferencia ahora estamos entre 7 y 8 pesos“.

“Esto es terrible, porque un aumento del 40% genera que en el que tenga menos recursos le va a costar más pagar el metro cúbico. Cualquier impuesto, cualquier servicio se basa en la progresividad. Es decir tratar de que los ingresos que se concentran en la sociedad se redistribuyan de otra manera. Con el gas hicieron todo al revés, es un impuesto regresivo, le saca más al que menos tiene y le perdona la vida al que más tiene“, completó Vadillo en su concepto.

Fuente: Diario Uno San Rafael. / Edición: F.B.